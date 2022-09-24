В Ростовской области запланировали расширить список системообразующих предприятий. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области запланировали расширить список системообразующих предприятий, который был создан в пандемию. Об этом на прошедшей пресс-конференции сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

- Вот у меня список, который мы получили из Минобороны РФ. В нем 24 организации. Сейчас поставлена задача по расширению данного списка и доведению его до правительства, - отметил военком.

Игорь Егоров сообщил, что в этот список войдут предприятия Ростова, Новочеркасска, Таганрога, Шахт и других городов донского региона.

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