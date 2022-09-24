Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2022 17:04

В Ростовской области запланировали расширить список системообразующих предприятий

Сейчас в него входят 24 организации
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области запланировали расширить список системообразующих предприятий.

В Ростовской области запланировали расширить список системообразующих предприятий.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области запланировали расширить список системообразующих предприятий, который был создан в пандемию. Об этом на прошедшей пресс-конференции сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

- Вот у меня список, который мы получили из Минобороны РФ. В нем 24 организации. Сейчас поставлена задача по расширению данного списка и доведению его до правительства, - отметил военком.

Игорь Егоров сообщил, что в этот список войдут предприятия Ростова, Новочеркасска, Таганрога, Шахт и других городов донского региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области более 30 тысяч человек являются временно негодными для военной службы.

Военный комиссар назвал причины для отсрочки.