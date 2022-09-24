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Общество24 сентября 2022 16:03

Сотрудники ГИБДД Ростовской области получили право проверять у водителей справки из военкомата

Инспекторы могут уточнять у водителей их планы на поездку
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Сотрудники ГИБДД получили право проверять у водителей справки из военкомата.

Сотрудники ГИБДД получили право проверять у водителей справки из военкомата.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сотрудники ГИБДД могут потребовать у автомобилистов справку из военкомата. Об этом на прошедшей пресс-конференции, посвященной наиболее часто задаваемым вопросам о частичной мобилизации, рассказал военный комиссар региона Игорь Егоров.

Военком отметил, что сотрудники Госавтоинспекции региона не могут раздавать повестки, но теперь в их полномочия при остановке автомобилистов входит спрашивать об их планах на поездку. Кроме того, инспекторы могут поинтересоваться, получил ли водитель справку из военкомата, если же нет, то напомнить о ее получении.

Игорь Егоров отметил, что перемещения по субъектам РФ ограничиваться не будут, но сотрудники ГИБДД обязаны выяснить, зачем гражданин покидает свой регион.

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