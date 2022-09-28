Про повестки, категории и льготы во время частичной мобилизации: рассказываем, какие вопросы задают и что за ответы получают ростовчане по номеру 122

Набрать номер «122» может любой желающий. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

Все последние дни темой №1 несомненно стала частичная мобилизация. В первые часы после официального обращения Президента РФ люди судорожно принялись искать дополнительную информацию. В ход пошли сомнительные сайты, групповые чаты, да даже сплетни от бабы Клавы заиграли новыми красками. Именно для того, чтобы таких историй становилось все меньше, горячая линия «122» начала работу и по вопросам частичной мобилизации.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» побывали в самом сердце экстренного колл-центра. В 2020 году телефон «122» работал с ковидными обращениями, позже специалисты стали консультировать беженцев, а сейчас к списку важных тем добавилась и частичная мобилизация. Только по этой теме в первый час пришло 335 звонков.

ЦЕЛЬ ОБЩАЯ ДЛЯ ВСЕХ

Пройдя через лабиринты лестниц, коридоров и вереницу деревянных дверей, я попадаю в самое сердце колл-центра «122». Уже на пороге чувствуется: работа кипит нешуточная.

Под конец смены старшие сотрудники формируют список нестандартных обращений, и отправляют их в официальные ведомства. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

Еще совсем недавно на смене без проблем справлялись три специалиста. Но образовавшийся ажиотаж требует новых кадров. Сейчас к штабу помощи стали присоединяются активные волонтеры. В понедельник на линию вышли уже 17 человек, а во вторник – 32 специалиста.

Цель общая для всех: каждый звонящий обязательно должен получить ответ. Правда, иногда все же требуется немного подождать.

Как рассказали специалисты, только за минувшие сутки операторы приняли около двух тысяч (!) звонков, почти 80% вопросов касались частичной мобилизации.

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ

ТОП-вопросов на повестке у звонящих выглядит так: какие категории попадают под частичную мобилизацию, как происходит вручение повестки и что нужно делать, когда ее отдали на руки, а также какие льготы положены для семей мобилизованных.

А еще, по словам сотрудников службы «122», поступают звонки по поводу выезда. Например, можно ли покидать пределы страны или Ростовской области, стоит ли для этого получать справку.

У каждого сотрудника «122» есть бланки с четкими ответами на каждый из них. Если же звонок не типовой, человека могут напрямую переключить на военкомат или в Правительство области.

Под конец смены старшие сотрудники формируют список нестандартных обращений, и отправляют их в официальные ведомства. Каких-то два-три дня, и обратно приходит ответ, который потом также становится типовым.

Только за минувшие сутки операторы приняли около двух тысяч звонков. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

«Я САМ БЫВШИЙ ВОЕННЫЙ»

Телефон же в кабинете гудит, не переставая. Операторы почти беспрерывно дежурят возле стационарного телефона. Чтобы оказаться среди волонтеров, достаточно иметь неполное высшее, открытое сердце, и, конечно же, щепотку терпения, всему остальному здесь научат.

Да и график удобный: можно выйти в смену с утра до двух дня, или с двух до восьми вечера, в ночное время штатные сотрудники справляются сами.

- Я сам бывший военный, а теперь еще и психолог, так что такой поток людей меня вообще не пугает, - признается возрастной волонтер. – Только за последние 15 минут поступило пять звонков и все по мобилизации.

ПРОСЯТ НОМЕРА ВОЕНКОМАТОВ, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

К слову, набрать номер «122» может любой желающий. Чаще же на линию обращаются мужчины, молодые студенты, их родители, жены, и все те, кто переживает, и хочет получить достоверную информацию.

— Совсем недавно звонил мужчина и сам просил дать номер военкомата, где можно записаться в ряды добровольцев, - рассказала волонтер Кристина. - На самом деле, в первый же день сюда позвонило большое количество мужчин, которые добровольно готовы отправиться на защиту Родины. Такой вот патриотический порыв.

Как отмечают сотрудники центра, чем больше людей будут знать о возможности бесплатного звонка, тем меньше мошенников смогут провернуть свои сомнительные схемы. Обращаясь к непроверенным источникам, нужно понимать, что в лучшем случае вас просто обманут, а в худшем - выманят последние деньги. Чтобы этого не произошло телефонная линия колл-центра работает круглосуточно.

Чтобы оказаться среди волонтеров достаточно иметь неполное высшее. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

ОФИЦИАЛЬНО

«Горячая линия» по вопросам частичной мобилизации работает с 22 сентября в Ростовской области. Получить консультацию можно по единому номеру 122.

- В среднем, операторы-122 обрабатывают около двух тысяч обращений в сутки, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. – А самое большое количество звонков – 2 366 – поступило 24 сентября. В связи с большим количеством обращений принято решение об увеличении количества операторов Службы. Ежедневно на дежурство заступает 32 оператора днем и десять – ночью. При необходимости будут развернуты дополнительные рабочие места: уже сегодня сформирован резерв из волонтеров, студентов высших учебных заведений Ростова.

ВАЖНО

По короткому номеру 122 в Ростовской области можно получить консультацию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, коронавирусной инфекцией и помощью вынужденным переселенцам из ЛДНР и Украины.

КСТАТИ

Ответы на наиболее частые вопросы, касающиеся частичной мобилизации, опубликованы на официальном сайте правительства Ростовской области.

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