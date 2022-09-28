Власти Ростовской области рассказали, можно ли брать свое оружие в зону СВО

Бойцов обеспечат штатным стрелковым вооружением Фото: Александр КОЦ

Власти Ростовской области разъяснили мобилизованным гражданам, можно ли отправляться в зону специальной операции со своим оружием. Информацию по этой теме опубликовали на сайте донского правительства.

- Нельзя брать с собой на службу наградное, охотничье или травматическое оружие. Все мобилизованные военнослужащие будут обеспечены штатным стрелковым вооружением. Также запрещено брать на службу личное холодное оружие, - подчеркнули власти.

Также, по данным правительства, всех, кого призвали в Вооруженные силы, «получат средства индивидуальной бронезащиты».

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