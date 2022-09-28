Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 сентября 2022 10:12

Власти Ростовской области рассказали, можно ли брать свое оружие в зону СВО

Ответ на этот вопрос опубликовали на сайте донского правительства
Ангелина СКИБА
Бойцов обеспечат штатным стрелковым вооружением

Бойцов обеспечат штатным стрелковым вооружением

Фото: Александр КОЦ

Власти Ростовской области разъяснили мобилизованным гражданам, можно ли отправляться в зону специальной операции со своим оружием. Информацию по этой теме опубликовали на сайте донского правительства.

- Нельзя брать с собой на службу наградное, охотничье или травматическое оружие. Все мобилизованные военнослужащие будут обеспечены штатным стрелковым вооружением. Также запрещено брать на службу личное холодное оружие, - подчеркнули власти.

Также, по данным правительства, всех, кого призвали в Вооруженные силы, «получат средства индивидуальной бронезащиты».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мобилизованным рассказали, что можно брать с собой из дома

Список вещей опубликовали на сайте правительства региона (подробности)

Губернатор: в Ростовской области практически выполнили задачу по частичной мобилизации

Солдат и офицеров обеспечивают всем необходимым (подробности)