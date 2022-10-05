«Его задача — защищать Родину»: Мама из Ростовской области рассказала, почему сама пришла за повесткой по мобилизации для сына

Мама сама пришла за повесткой, чтобы сына отпустили с работы на мобилизацию. Фото: военный комиссариат Ростовской области

В Сальске Ростовской области мама удивила и до глубины души растрогала сотрудников военкомата. 52-летняя Елена Бородова пришла в местный комиссариат попросила повестку для своего сына. Что заставило женщину пойти в военкомат быстрее, чем пришла повестка на мобилизацию, Елена Алексеевна рассказала читателям «КП — Ростов-на-Дону».

САМ ПОЗВОНИЛ УТОЧНИТЬ НОМЕР

Сыну Сергею 30 лет. Его отец скончался, когда мальчику было всего 10 лет - с тех пор его воспитывает мама. Елена рассказывала маленькому Сереже о дедушке, который служил в погранвойсках, и Великая Отечественная война застала его на белорусской границе, а Победу встретил уже в Берлине. Сын военным быть не мечтал - выучился на менеджера по работе с персоналом, отслужил в армии и стал работать по профессии. Как мама говорит, обычный парень. Слова с него не вытянешь. Не задирается, если его не трогают, но если обидят — сдачу даст.

Вечером Сергей был в военкомате, а утром его и других парней отправили на полигон для подготовки. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

- Когда узнала о начале частичной мобилизации, отправила ему сообщение. Сергей прикреплен к сальскому военкомату, а работает в Ростове, - рассказывает Елена.

Чтобы не было никаких претензий, утром парень сам позвонил в военкомат — сообщить, что у него поменялся номер телефона, что живет в Ростове.

- А ему сказали: «Есть на вас повестка. Надо явиться в военкомат», - вспоминает мама. - Я, конечно, как узнала, первое время была в шоке. Но если надо, значит надо.

БЕЗ ПОВЕСТКИ ШЕФЫ НЕ ПУСКАЛИ

Елена сама работала в воинской части гражданским поваром в солдатской столовой. И понимает: кто, если не ее сын и другие парни. Сын был готов сорваться в родной город, но с работы его не отпускали. Попробуй еще докажи начальству, что родину зовут защищать, а не прогуливать собираешься.

Родные пришли проводить призванных сыновей, мужей, отцов. Фото: военный комиссариат Ростовской области

- Позвонил мне и сказал, что не отпускают без повестки. Мы с мужем решили ехать в военкомат сами и посоветоваться, что нам делать, - продолжает мама. - Но повестку выдают на руки под расписку только тому, кого призывают. Мы надеялись, что хотя бы фото разрешат сделать и отправить сыну.

ПРИШЛА ЗА ПОВЕСТКОЙ ДЛЯ СЫНА

Так и получилось. На работе удостоверились, что долг зовет, и отпустили сотрудника. В семь вечера Сергей был уже дома и сразу пришел в военкомат.

- Для нас это как-то неожиданно, - признался военный комиссар по Сальскому, Песчанокопскому и Целинскому районам Андрей Герусов. - Обычно ко мне приходят родители о чем-то другом попросить - рассказать о проблеме, на которую нужно обратить внимание, чтобы детей оставили дома. Я сам отец и прекрасно понимаю ваши чувства. Огромное вам спасибо и низкий поклон, что вы так поступили!

Перед отъездом мобилизованных земляков благословили на службу. Фото: военный комиссариат Ростовской области

- Он служил. Его задача — защищать Родину, - ответила тогда военкому мама.

Поддержали поступок Елены и другие родители, которые пришли в военкомат.

- Мы родились мужчинами. Нас так воспитывали! - подбодрил кто-то из отцов. - Мне самому хоть 70 лет будет, если надо — готов!

ИКОНА НИКОЛАЯ УГОДНИКА ЖДЕТ ДОМА

На утро Сергея с другими парнями уже отправили на полигон готовиться к отправке в зону СВО. Мама вспоминает, как собирались в спешке.

- Это все быстро произошло. Не успела дать ему икону Николая Угодника — он с ней в армию ходил на срочную службу, - говорит Елена. - Но перед отправкой к ним батюшка приходил. Благословил и крестик с собой дал.

Мама хотела дать сыну с собой икону Николая Чудотворца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чувства Елены, беспокойство за сына и одновременно надежду, что все будет хорошо, разделяет немало ее знакомых. Общается с одногруппницами, которые тоже проводили сыновей, призванных по частичной мобилизации.

- Муж сказал, все будет нормально, - разделяет настрой Елена. - А нам остается молиться за ребят и ждать.

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