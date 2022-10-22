«Люди готовы защищать свою Родину»: Как в Ростовской области проходит боевая подготовка мобилизованных для участия в спецоперации

Мобилизованные осваивают современное вооружение. Фото: ТИХОНОВА Татьяна

Подготовка и отправка мобилизованных — в самом разгаре. Месяц назад, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации среди запасников. Дончане, получившие повестки, отправились в военкоматы, а оттуда их везут в учебные центры Южного военного округа. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» побывал на одном из таких полигонов в Ростовской области, чтобы посмотреть, как проходит подготовка.

ДО АВТОМАТИЗМА

Попасть на полигон может только транспорт, который «грязи не боится». Мощные «КамАЗы» и проверенные «Уралы» везут бойцов к месту их обучения. На полях — военный порядок. На одном — всевозможные окопы, на другом — идет отработка навыков стрельбы, и далее все четко, по учебным местам.

Боевые двойки и тройки отрабатывают тактическое перемещение на «поле боя». Фото: ТИХОНОВА Татьяна

В поле свищет ветер, и от пронизывающего холода никуда не спрячешься даже одевшись по-зимнему. Но бойцам мерзнуть некогда. Боевые двойки и тройки отрабатывают тактическое перемещение на «поле боя». Двигаются с автоматами наперевес с перебежками и кувырками, прикрывая друг друга - и так раз за разом, до автоматизма. Недалеко другая группа в бронежилетах залегла в «окопах» и ведет стрельбу по целям.

В это время мимо идет взвод огневой поддержки мотострелковых подразделений на вооружении которых переносные противотанковые ракетные комплексы «Фагот». К ним мы попадем позже. Из-за черных балаклав выглядывают только глаза. «За мою голову на Украине уже награда назначена», - смеется один из инструкторов, который уже участвовал в спецоперации, а сейчас готовит смену и готов вернуться на передовую сам.

«ПРОСТО НУЖНО ЖЕЛАНИЕ НАУЧИТЬСЯ»

Сотни людей то будто рассыпаются по полям, то опять собираются, выполнив очередное боевое упражнение: пехота занимается под грохот пушек. Тут же отрабатывают навыки мобилизованные на тяжелой броневой технике. Несколько танков в параллели наводятся и стреляют по целям. С разницей в несколько секунд над полигоном раздаются три громких залпа. Летит 125-миллиметровый бронебойный снаряд: на этом участке стреляют на расстояние от трех до четырех километров. Из ствола танковой пушки вырывается огонь, уши у наблюдателей закладывает, а тех, кто выбрал место для съемки поближе, обдает теплая волна воздуха, и летит пепел.

Летит 125-миллиметровый бронебойный снаряд: на этом участке стреляют на расстояние от трех до четырех километров. Фото: ТИХОНОВА Татьяна

У Андрея из Белой Калитвы сложностей с техникой у не возникает. Танкист уже успел выполнить боевые задачи на Донбассе — подписывал контракт как доброволец на три месяца. В июле вернулся домой, а в конце сентября ему пришла повестка.

- Нынешняя техника отличается от той, на которой я в свое время служил 11 лет назад, но принципы остались те же. Конечно, после модернизации боевых машин нужно вникнуть в нюансы. Сначала было непросто, но, когда ты на этом уже работал и знаешь, что это такое, начинаешь ориентироваться, - делится Андрей. - Что встречаешь новое — спрашиваешь, уточняешь и все быстро схватываешь. Просто нужно желание научиться.

На вопрос «В чем же успех экипажа», Андрей отвечает, не задумываясь: «В слаженности. Не будет ее - ничего не получится».

Андрей уже три месяца служил на Донбассе добровольцем. Фото: ТИХОНОВА Татьяна

«БОДРО И УВЕРЕННО»

Учебным процессом на этом участке у танкистов руководит инструктор Олег. Сейчас он обучает 15 экипажей из бойцов, призванных по частичной мобилизации.

- В первую очередь они получают знания по вооружению военной техники, на которой будут выполнять свои задачи. Отрабатывают, как правильно выполнять техническое обслуживание, если в ходе эксплуатации возникнут какие-либо неисправности. А также совершенствуем их навыки стрельбы, - поясняет Олег.

Подготовка на то и есть подготовка, чтобы устранить все пробелы и шероховатости, так что без ошибок не обходится. Но результатами своих подопечных, например, во время контрольных стрельб, инструктор доволен.

Навыки у людей есть, а с техническими новшествами знакомятся быстро. Фото: ТИХОНОВА Татьяна

- Трудности определенные есть, потому что некоторые мобилизованные проходили срочную службу лет 15-20 назад, и многое с тех пор изменилось. Но чувствуется, что навыки у них есть. Их нужно вспоминать и совершенствовать, - считает военный. - И стрельбу из танка, и из автомата. Их готовность - на оценку «хорошо». Действуют слаженно, бодро, уверенно. Желание, стремление видно — глаза горят. Люди готовы защищать свою Родину.

«ДО ЭТОГО ВИДЕЛ ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕВИЗОРУ»

Рядом упражняются на современной боевой машине пехоты БМП-3. Огромная машина под умелым управлением движется плавно. Пока один мобилизованный подает снаряды, другой заряжает.

Сергею из Октябрьского сельского района 26 лет. Если многие на полигоне говорят с прессой неохотно — не до этого им, когда есть более важные дела — то Сергей общается спокойно. Учителю физкультуры с целым классом управляться приходилось, так что выступить перед журналистами ему совсем не страшно.

Рядом упражняются на современной боевой машине пехоты БМП-3. Фото: ТИХОНОВА Татьяна

- У меня проблем с освоением техники нет. Срочником семь лет назад на БМП-3 служил, поэтому все понятно, - говорит мобилизованный. - Что новое — узнаю, вспоминаю. Нам все доступно показывают и объясняют.

Александр из Белокалитвинского района в армии не был давно. Служил еще два года и демобилизовался в 1997 году. А после работал плавильщиком металлов и сплавов. Сейчас в его обязанности входит снаряжать кассеты и отдавать их заряжающему 82-миллиметрового буксируемого миномета 2Б9М «Василек».

- Ничего, привыкаем потихонечку, - улыбается боец. - Сначала было не очень легко, потому что в первый раз сталкиваюсь с такими задачами, до этого только по телевизору видел. 82-й калибр, стреляет на 400 метров — внушительно.

Инструкторы довольны. Подготовка - на оценку "хорошо". Фото: ТИХОНОВА Татьяна

«НУЖНО ГОТОВИТЬ, ОТПРАВЛЯТЬ И ПОБЕЖДАТЬ»

На соседнем поле — еще более оглушающие звуки. Это те самые парни, которые в самом начале прошли мимо противотанковыми ракетными комплексами «Фагот». В расчетах двигаются по секундам: заряжают орудие, из которого, кажется, на целый метр извергается огонь. «Фагот» предназначен для поражения бронированной силы противника, поясняют военные. Он является первым в своем поколении противотанковым комплексом, который можно эффективно использовать в любое время суток и при любых погодных условиях. Кумулятивная струя прожигает броню 500 миллиметров толщиной.

- Подготовка расчетов ведется в кратчайшие сроки, качественно и в соответствии со всеми нормами и требованиями, которые перед нами поставлены, - четко отвечает инструктор по артиллерии Дмитрий.

Так работает ПТРК "Фагот". Фото: ТИХОНОВА Татьяна

При этом капитан замечает, что с новейшей техникой не так уж и тяжело обращаться.

- Мобилизованным, скорее, непривычно, - считает Дмитрий. - Но все приходит с опытом, навыки оттачиваются, и при желании, которое они проявляют, потому что своими силами хотят помочь и оказать посильную поддержку тем ребятам, которые уже находятся в зоне проведения спецоперации, все успешно изучается и осваивается.

Такие специалисты в зоне проведения специальной военной операции сейчас востребованы и необходимы.

- Ситуация простая — бойцов нужно готовить, отправлять и побеждать, - коротко подытожил инструктор.

Учатся обслуживать 82-мм буксируемый миномет 2Б9М «Василек». Фото: ТИХОНОВА Татьяна

Кажется, обойти весь полигон за одну поездку просто невозможно. Зато мобилизованным под силу обновить или освоить огромное количество навыков, чтобы эффективно выполнять поставленные руководством страны задачи, когда окажутся в зоне проведения специальной военной операции. Под пронизывающими ветрами, под проливными дождями, которые могут зарядить на сутки, дончане осваивают военную науку, чтобы совсем скоро прийти на подмогу товарищам и защитить мирных жителей, которые подвергаются обстрелам противника.

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