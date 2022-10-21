Жена мобилизованного ростовчанина рассказала, почему не стала провожать мужа и как ее обижает жалость

33-летний ростовчанин, который сам пришел в военкомат, обучился стрельбе на полигоне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области продолжается частичная мобилизация. Одни мужчины дождались повестки, другие сами пришли в военкомат - в их числе оказался и 33-летний Дмитрий.

САМ ПРИШЕЛ ЗА ПОВЕСТКОЙ

Когда началась частичная мобилизация, житель Пролетарского района Ростова почти сразу пришел к военкому. Хотя повестки еще не было.

- Муж проходил срочную службу в ракетных войсках, у него в военном билете стоит категория «А». Он понимал, что все равно призовут. Решил не ждать, - говорит 32-летняя Юлия.

Уже на следующий день после того, как ростовчанин забрал повестку, он попал в один из центров обучения минобороны в Ростовской области.

- Я не провожала его. Муж не захотел. Не любит сентименты. Конечно, боялась и боюсь за него, но старалась не показывать тревогу. Некоторые женщины начинают лить слезы. Я их понимаю, но считаю, что это не совсем правильно. Мужчины должны чувствовать поддержку, а не то, что их хоронят заживо. Меня, к примеру, злит, когда некоторые мои знакомые, узнав о том, что муж мобилизован, начинают причитать, охать и смотреть на меня с жалостью, словно я вдова, - продолжает ростовчанка.

«ОН ЗНАЕТ, КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ОРУЖИЕМ»

Юля говорит, что во время обучения ее мужу было чуть проще, чем другим ребятам.

- Муж долгое время работал в ГУФСИНе, затем – в службе безопасности. То есть он знает, как обращаться с оружием. Поэтому стрельбища на полигоне не стали для него чем-то невероятно трудным, - рассказывает женщина.

А еще Юля говорит, что помощь семьям мобилизованных – не пустой звук.

- Сразу после того, как супруг уехал, мне позвонили из районной администрации. Спросили, какая помощь нужна. Я растерялась и ответила, что сама со всем справляюсь, - рассказывает ростовчанка.

Позже возникла проблема с газовым котлом. Его нужно было срочно менять, иначе семья могла остаться зимой без газа и тепла.

- Я же не разбираюсь во всем этом. Поэтому решила рассказать о проблеме администрации района. И через три дня у меня дома стоял новый газовый котел. И за него, и за работы я не заплатила ни копейки. Мне еще и сантехнику починили, - поясняет Юля.

«ЖДЕМ, КОГДА ОН ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ»

По словам женщины, она уже воспользовалась одной из мер поддержки от государства для семей мобилизованных.

- Нашему сыну – три года, я вышла из декретного отпуска на работу, а Артемка ходит в детский сад. За посещение садика платить не будем, я уже написала заявление заведующей, - говорит ростовчанка.

К слову, родители не сказали сыну, что отец может оказаться на передовой.

- Но Артем понимает, что папа как-то связан с армией. Когда видит, к примеру, военного по телевизору или на улице, сразу начинает говорить о Диме. Знаю, что Артем хоть и маленький, но очень гордится отцом. А еще мы с сыном с нетерпением ждем, когда он вернется домой, - добавила Юлия.

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