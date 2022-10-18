«Кормят как дома, оружие новое»: мобилизованный из Ростовской области откровенно рассказал, как проходит военная служба

Николай получил повестку в первые дни после объявления частичной мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Ростовской области Николай (имя изменено - прим.ред.) еще месяц назад жил тихой размеренной жизнью: днем работал в магазине строительных материалов, вечера проводил с семьей. Его призвали одним из первых после объявления частичной мобилизации. Мужчина рассказал, как проходит служба.

ПОВЕСТКУ ЖДАЛ

У Николая двое детей 7 и 11 лет. В военном билете у него значится специальность – гранатометчик. Он говорит, что повестку ждал. А мыслей прятаться от военкомата никогда не возникало.

- Как бы я потом людям в глаза смотрел? - поясняет Николай.

По словам мужчины, повестку он получил в первые дни после объявления частичной мобилизации. До сих пор мужчина проходит обучение.

- Нахожусь в воинской части, расположенной в Ростовской области. Отношение командиров к нам хорошее. Как мы к ним, так и начальство к нам. В казарме есть все необходимое кроме телевизора. Да нам и некогда его смотреть, - продолжает мобилизованный.

УЧЕНИЯ ИДУТ С УТРА ДО ВЕЧЕРА

Николай рассказал, что обучение у них начинается в восемь часов утра, а заканчивается вечером.

- Есть тактические учение, проходим химическую и биологическую защиту. Стрельбища, конечно, тоже есть. Изучаем и оказание первой медицинской помощи. Вечером каждый из ребят занимается своими делами, - говорит мужчина.

По поводу снабжения вопросов у мобилизованных никаких нет.

- Выдали одежду на разную погоду, обувь, - продолжает Николай. – Одежу подбирали индивидуально, так что с размерами угадали.

Кстати, оружие, говорит Николай, новое.

- И сборка свежая, и модернизированное. Ребята уже привыкли стрелять, - говорит мужчина.

А кухня – это отдельная история.

- Кормят как дома. И пельмешки, и котлетки. Еще неделю назад овощи свежие на столе были. Сейчас уже солененькие огурчики и помидорчики. Кстати, командование даже в увольнительную отпускало, - рассказывает он.

По словам Николая, у большинства мобилизованный боевой настрой.

- Но есть и те, кто домой хочет. Я настроен по-боевому. Выполню свой долг и вернусь домой, - уверен он.

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