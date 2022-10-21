Мобилизованных из Ростовской области научили готовить блины с черной икрой и фаршированную щуку

Такому меню может позавидовать владелец самого изысканного ресторана. Фото: сайт ЮВО

В Ростовской области продолжается обучение мобилизованных мужчин. Так, житель Боковского района, который попал под частичную мобилизацию, рассказал, что с утра до вечера его взводу рассказывают и показывают, как стрелять, оказывать медицинскую помощь и что делать в случае радиационной опасности.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ГУРМАНОВ

А накануне, в международный День повара, стандартный план занятий немного изменили.

Руководство решило разнообразить будни и заодно меню мобилизованных. В одном из учебных центров минобороны для мужчин провели мастер-класс. Повара, которые готовят в том числе и для участников СВО, рассказали и показали, как делаются блюда белорусской, русской, армянской и татарской кухни.

На мастер-классе испекли блины с красной и черной икрой, затем приготовили фаршированную щуку, пироги с начинками, караваи, калачи, запеченную курицу по-деревенски. Следом настала очередь каши в тыкве и заливного из говядины и рыбы.

Мастер-класс провели военные повара. Фото: сайт ЮВО

ДОЛМА, КЛЮКВА И ШАШЛЫК

Также, следует из официальной информации, опубликованной на сайте ЮВО, повара научили мобилизованных делать вареники, пельмени, котлеты, долму и шашлыки.

- Ко всему прочему, военнослужащие ЮВО приготовили компоты из сухофруктов, морсы из ягод, клюквы, брусники, соленья, разнообразные сладости, фрукты и овощные салаты. Блюда не входят в ежедневный рацион военнослужащих, но в честь праздника армейские кулинары сделали исключение и порадовали граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, необычным меню, - прокомментировали в пресс-службе ЮВО.

К слову, в обычные дни мобилизованных дончан, которые проходят обучение в Ростовской области, также кормят хорошо.

Кулинарный мастер-класс провели для мобилизованных мужчин. Фото: пресс-служба ЮВО

- Как дома. И пельмешки, и котлетки. Еще неделю назад овощи свежие на столе были. Сейчас уже солененькие огурчики и помидорчики, - рассказал житель Боковского района корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

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