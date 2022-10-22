«Дочь полка»: ростовские волонтеры спасли покалеченную овчарку, которую бросили хозяева

Мари пришлось пережить много испытапний. Фото: официальный телеграм-канал сообщества "Неравнодушные"

- Дочь полка, - так, любя, называют между собой активисты овчарку по кличке Мари.

У собаки — преданное сердце и добрый взгляд. А еще — непростая судьба.

ПЕРЕЖИЛА ОБСТРЕЛЫ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Как рассказали волонтеры сообщества «Неравнодушные», история Мари - трагична и полна предательств.

Овчарка выжила во время обстрелов в Мариуполе, прячась в подвалах вместе с людьми. В добавок к этому, ее бросили хозяева, а потом — и другие люди, взявшиеся ей помочь.

И вот — очередное испытание. Мари сбила машина. Водитель уехал, бросил овчарку умирать на дороге.

- Кто-то огородил еще живую, но уже лежачую собаку бутылками. Такой ее и нашли. Волонтер Ксения была лишь звеном в цепочке добра. Ее задача состояла в том, чтобы взять овчарку у одних волонтеров и передать другим . Уже в Москву. Она свозила ее в клинику, где врачи сделали Мари рентген, - рассказывают добровольцы.

У овчарки теперь есть инвалидная коляска. Фото: официальный телеграм-канал сообщества "Неравнодушные"

БОЛЬШЕ НЕ СМОЖЕТ ХОДИТЬ

Но после того, как заключение ростовских ветеринаров показали москвичам, те перестали выходить на связь.

Дело в том, что после исследования стало ясно, овчарка больше не сможет ходить. И тогда заботы о раненой овчарке легли на плечи Ксении. Волонтер выхаживала собаку и кормила ее буквально с рук. А когда жизни Мари уже ничего не угрожало, ее отправили на платную передержку в Таганрог, так как ей нужен постоянный присмотр.

А недавно у собаки появилась собственная инвалидная коляска.

Кстати, и Ксения, и другие волонтеры постоянно навещают свою подопечную. А Мари встречает их с радостью и любовью, на какую только способны собачьи сердца.

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