В Ростове ищут дом для хаски, хозяин которой отправился на спецоперацию

Голубоглазый красавец остался без хозяина, вставшего на защиту родины. Фото: предоставлено приютом "Светамила"

В Ростове зооволонтеры бросили клич в соцсетях, пытаясь пристроить хаски в добрые руки. При этом, говорят активисты, Арчи – не отказник, которого люди бросили на произвол судьбы. У песика есть любящий и смелый хозяин, который до февраля и помыслить не мог о том, чтобы предать четвероного друга.

ЗАЩИТИТЬ РОДИНУ

Но когда началась спецоперация, мужчина отправился на Донбасс добровольцем.

А Арчи остался под присмотром соседки. Но вот, спустя семь месяцев, женщина поняла, что больше нет сил ухаживать за песиком.

- Мы хотели сделать доброе дело, но со временем поняли - не справляемся! Хозяин в курсе того, что мы ищем Арчи новый дом, и возражений не имеет, - написала ростовчанка в социальной сети.

Это сообщение увидели зооволонтеры, которые подключились к поиску нового дома для Арчи.

"СТЫДНО ЗА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПОСТУПАЮТ НИЗКО"

Они, в свою очередь, также размещают объявления в своих пабликах о том, что Арчи нуждается в доме.

А еще активисты приюта для бездомных животных «Светамила» рассказали «КП – Ростов-на-Дону», что сейчас в Ростове стало намного больше безнадзорных животных. Дело в том, что люди, уехавшие из страны, предали своих питомцев, бросив умирать.

- Моя знакомая отправилась в Грузию. Перед этим она мне позвонила и обмолвилась, что кошку выбросит на улицу. Я не знаю, как можно так поступать? Ведь питомцы – это члены семьи. Мне стыдно за тех людей, который поступают так низко, - сказала активист.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что сотрудники МЧС из Вешенского района спасли дворнягу, оказавшуюся ненароком в ловушке.

Дело в том, что собачка любила забираться в лаз под старой кухней. А однажды угол ветхого здания обвалился, превратив укромный уголок дворняжки в ловушку. Хозяйка собаки весь день пыталась вызволить питомца, но без толку. В итоге, женщине пришлось обращаться за помощью к спасателям. Специалисты, прибывшие на место ЧП, вскрыли пол и спасли животное из плена.

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