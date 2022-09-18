В Шахтах ищут хозяина для хаски, которого дважды спасли волонтеры

Говорят, что собаки этой породы очень умные и доброжелательные. Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Шахты Ростовской области ищут хозяина для собаки породы хаски, которую уже дважды спасли волонтеры. Об этом рассказала директор центра бездомных животных "Святобор" Ольга Мосиюк.

- Несколько лет назад этот красавец попал к нам с открытым переломом нижней челюсти, - вспоминает собеседница. - Состояние у него было ужасное, но только благодаря волшебным рукам ветврача и волонтеров случилось чудо: все зажило и срослось. Правда, Зомбик - так мы его назвали - остался без одного клыка, но это не страшно.

В итоге Зомбику нашли хозяева, а спустя время Ольга встретила его на улице и ужаснулась.

- И вот, спустя два с половиной года, я вижу его в центре города, - продолжает женщина. - Первая мысль: "Сбежал!" Связываюсь с хозяевами. Оказывается, они его отдали. Собака - скелет, без слез невозможно смотреть. Пес прекрасный, умный, послушный, к поводку приучен.

Теперь Зомбику ищут новую семью, которая не отдаст и не предаст.

АЛЛО!

Если вы хотите стать хозяевами для Зомбика или помочь приюту, в котором уже спасли сотни животных, звоните по телефону: 8-906-418-94-59.

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