Житель Аргентины приехал в Ростовскую область, чтобы помогать беженцам

Волонетры не только помогают вынужденным переселенцам, но и отвозят помощь на Донбасс Фото: Олег Укладов

Хуан Мартин из Патагонии, южного региона Аргентины, всегда интересовался русской культурой, обычаями, традициями. Наш язык он начал изучать много лет назад, когда был студентом. А в 2018 году мужчина переехал в Россию. Снял квартиру в Москве, устроился на работу.

ЛЮБОВЬ КО ВСЕМУ РУССКОМУ

- Я всегда любил русскую историю, культуру и ее людей. Даже лучшие друзья, с которыми я познакомился, когда учился в морской школе в Буэнос-Айресе - русские, живущие в Аргентине, - рассказывает он о себе.

Когда началась специальная военная операция, аргентинец с замиранием сердца следил за новостями о вынужденных переселенцах. Хуан очень хотел помочь этим людям, но пока не понимал — как.

И вот начал искать нужную информацию в блогах, форумах и соцсетях. Вскоре он увидел информацию о волонтерском сообществе «Неравнодушные».

- Еще не зная никого лично из добровольцев, я понял, что та работа, которую они делают, удивительна. Я связался с группой, чтобы сказать, что хочу присоединиться, - продолжает Хуан.

Волонтеры с радостью ответили, что ждут добровольца на Дону.

Хуан Мартин приехала на Дон, чтобы помогать. Фото: телеграм-канал волонтерского сообщества "Неравнодушные"

ИЗ МОСКВЫ — В ТАГАНРОГ

- Итак, я нашел квартиру в Таганроге, купил билет на поезд и отправился в незнакомый мне регион. И сразу же, в день приезда, начал свою первую смену на пункте пропуска «Вознесенка» в Неклиновском районе, - говорит он.

Отметим, что именно через этот КПП многие жители Мариуполя едут в Россию, чтобы начать новую жизнь. На пункте пропуска вынужденных переселенцев кормят горячими обедами, оказывают необходимую помощь. Также волонтеры сообщества «Неравнодушные» возят гуманитарный груз на Донбасс и формируют посылки для военных.

«ОПЫТ, МЕНЯЮЩИЙ ЖИЗНЬ»

Хуан уже почти месяц вместе с другими активистами помогает тем, кому это нужно. И уезжать обратно в Москву пока не собирается.

- Безусловно, самое лучшее в этой группе - это доброе сердце каждого человека, которого я встретил. Здесь люди, у которых есть работа, семьи, есть студенты, матери, отцы. Люди из разных уголков России, которые приезжают с целью помочь, и все здесь верят в то, что мы делаем. Я уверен, что это опыт, меняющий жизнь, - добавил мужчина.

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