"Выл от горя на руинах дома": Ростовчане спасли контуженного алабая, хозяин которого погиб из-за обстрелов ВСУ

Перевезти Батыра из ДНР в Ростовскую область было непросто. Фото: официальная группа волонтерского сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

Ростовчанка Екатерина Золотова старается помогать тем, кто не может за себя постоять сам – животным, оказавшимся по разным причинам без крыши над головой.

После начала СВО она присоединилась к волонтерам, которые помогли и помогают вынужденным переселенцам, отвозят гуманитарную помощь бойцам и жителям освобожденных территорий, а еще находят время и силы на спасение кошек и собак.

ХОЗЯИН ПОГИБ, А ПСА - КОНТУЗИЛО

Екатерина уверена, что животные выполняют очень важную миссию – помогают людям пережить трудные времена. До поры до времени и огромный алабай по кличке Батыр был той самой опорой для своего хозяина.

Собака помогала мужчине, жителю Макеевки Луганской области, не сломаться духом, когда украинские националисты начали стрелять по домам мирных жителей.

Но однажды снаряд ВСУ угодил в дом, в котором жил мужчина. Он погиб. А его верный друг – алабай - получил контузию и практически ослеп.

Алабай весит примерно 60 килограммов. Фото: официальная группа волонтерского сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

Как говорят местные, еще долго алабая, воющего от горя, видела на руинах дома. А потом, гонимый голодом пес пошел бродить по изувеченной Макеевке.

Собака, которую по размеру, можно сравнить с маленьким теленком, пугала людей. 60-килограммовому алабаю было трудно найти себе пропитание и кров, а потом его забрала служба отлова.

- Батыра поместили в тесную клетку, кормили плохо. А потом одна женщина сжалилась над ним и вызвалась помочь ему, - вспоминает Екатерина Золотова.

«НЕ ЛЮБИТ МУЖЧИН В ФОРМЕ»

Так о псе узнали добровольцы «Неравнодушных». С этого момента началась спасительная операция. На "ГАЗели" Батыра перевезли из ЛНР в ДНР, а следом – на Дон.

Кстати, говорит Екатерина, в донской край алабая везли в легковой машине.

- Я и моя подружка перевозили Батыра в Ростовскую область. Перед дорогой нас предупредили, что собака не любит мужчин в форме, - делится волонтер.

А на контрольно-пропускном пункте добровольцы поняли, что фобия – не просто слова.

- Когда Батыр увидел таможенника, он так гавкнул, что нам разрешили во время досмотра даже из машины не выходить, - поясняет Екатерина.

Сейчас пес живет у подруги Екатерины, владелицы приюта для животных. Наконец-то, впервые за долгие месяцы, у собаки появилась вкусная еда, вода и крыша над головой. А еще алабай, наконец-то, снова вновь почувствовал любовь и заботу.

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