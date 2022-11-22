Ростовчане нашли родных пенсионерки, чью квартиру украинские националисты превратили в огневую точку

Пенсионерку солдаты ВСУ выгнали из дома, который вскоре обрушился. Фото: официальный аккаунт волонтерского сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

- Есть истории, к которым невозможно остаться равнодушным. Истории, которые пробирают до слез, до мурашек, проникая в самую глубину сердца, - начали свой рассказ донские волонтеры из сообщества «Неравнодушные».

ПРОШЛА ЧЕРЕЗ АД

Добровольцы говорят, что история о воссоединении жительницы Мариуполя Устинии с родными именно такая.

87-летняя женщина в последние годы жила в своей квартире в Мариуполе одна. Несмотря на возраст, справлялась с бытом и на жизнь не жаловалась.

А спустя время после того, как началась спецоперация, в дверь постучались солдаты ВСУ. Ей сказали уходить из квартиры, потому что решили разместить в ней огневую точку.

Времени на сборы дали всего ничего. Пенсионерка успела захватить лишь документы.

- А после этого дом рухнул, - говорят волонтеры.

О последующих днях пожилая женщина не любит вспоминать. Как и остальные мариупольцы, пряталась по подвалам, голодала.

Позже женщина попала в дом престарелых, куда после освобождения города добровольцы из Ростовской области часто привозили гуманитарную помощь.

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

Во время одного из разговоров с волонтерами женщина сказала, что где-то на Кубани живет ее племянник. С ним она не виделась много лет, но тот в телефонных разговорах часто звал пожилую тетю к себе.

И тогда волонтеры решили во чтобы то ни стало найти близкого человека.

Повезло, что он был зарегистрирован в соцсетях. Добровольцы рассказали мужчине о его тете в переписке, и тот вызвался забрать родственницу к себе. Вместе с ними он поехал в Мариуполь.

Встреча была и радостной, и в то же время печальной. Мужчина едва сдержал слезы. Тетя, которую он помнил хоть и немолодой, но крепкой цветущей женщиной, сильно сдала: не ходили и исхудала.

Племянник забрал из Мариуполя близкого человека, пережившего ад. Теперь пенсионерка в тепле и уюте, под присмотром, и самое главное - с любящими людьми.

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