Удерживаемого на Украине моряка из Ростовской области освободили в рамках обмена пленными

Фото: предоставлено Марией Кандауловой.

С января 2022 года батайчанин Василий Кандалов находится на сухогрузном судне «Свирь» в порту судоремонтного завода около города Измаил Одесской области. После начала спецоперации кораблю запретили покидать воды Украины. Более полугода моряков удерживали в порту, и вот 17 октября выяснилось, что они отправятся домой.

ЗАБРАЛИ С ОДЕССКОГО ЗАВОДА В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Об обмене пленным сообщил глава Донецкой Народной республики. Денис Пушилин рассказал, что домой вернутся 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ, а также 80 гражданских моряков. Среди них и Василий Кандалов. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала у его супруги Марии Кандаловой, знает ли она об освобождении мужа и где он теперь находится.

- Вчера в два часа их забрали, - поделилась переживающая женщина. - Он позвонил и сказал, что забирают. Где он сейчас находится, я без понятия. Связи нет с двух часов — им запрещено пользоваться телефонами. Наверное, как только они пересекут границу, тогда им и разрешат пользоваться телефонами. Пока еще не звонил. Так что ждем.

СОБРАЛИ ПОЧТИ 49 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

Услышав от супруга долгожданные слова, батайчанка полдня проплакала от счастья. Пока Мария еще не верит хорошим новостям — слишком долго она ждала и надеялась.

Но жена Василия не сидела сложа руки в ожидании этого освобождения. Она писала письма куда только можно. На сайте change.org она создала петицию об освобождении мужа и его коллег. На 17 октября эту петицию подписали 48 812 человек.

- Спасибо всем за вашу помощь! - поблагодарила Мария проголосовавших. - Спасибо всем, кто не прошел мимо! Спасибо за вашу поддержку! Было очень много добрых слов и пожеланий. Были, конечно, и те, кто ни как не отреагировал. Ну, что ж... бог им судья! Я не отчаиваюсь и иду дальше. Позади остались те, кто только на словах друзья!

БАТАЙЧАНИН РАБОТАЛ МЕХАНИКОМ НА КОРАБЛЕ

Напомним, на корабле, который возит в основном пшеницу, рожь и рис, батайчанин работает вторым механиком. В свой очередной рейс Василий ушел 26 декабря. В городе Измаиле на судоремонтном заводе планировалось выполнить ремонт судна. Но после объявления СВО пограничники запретили кораблю «Свирь» покидать воды Украины.

Ранее супруга моряка рассказывала, что судоходная компания доставляла морякам все необходимые продукты - в Измаиле был заключен договор с общепитом. Связь с близкими осуществляли по WhatsApp, поскольку моряки сразу купили себе украинские сим-карты. Однако удерживаемым на заводе россиянам, по словам Марии Кандауловой, не давали ни статуса заложников, ни вообще никакого другого статуса.

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