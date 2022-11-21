Как за три дня казачий атаман из Батайска собрал деньги на внедорожник для раненых бойцов

Иван Рысев, чей позывной - Батайск, отправился добровольцем в зону СВО. Фото: из архива героя публикации

Ивану Рысеву из Ростовской области 37 лет. Для счастливой спокойной жизни у него есть, казалось бы, все: жена, трехлетний сынишка, уютный дом. В городе мужчину знают и уважают. А недавно он стал казачьим атаманом Батайска. Казалось бы, живи и радуйся. Но, когда началась специальная военная операция, мужчина сразу же записался добровольцем.

«В ЛУГАНСК ОТПУСКАЛА С ТЯЖЕЛЫМ СЕРДЦЕМ»

- Жена не обрадовалась, но и не отговаривала. В Луганск отпускала с тяжелым сердцем, - рассказывает рядовой шестого гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова.

Иван объясняет свое решение отправиться добровольцем туда, откуда живым можно и не вернуться, очень просто: «Кто, если не я?».

За эти месяцы донской казак участвовал в самых тяжелых битвах за Попасный, освобождение Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

Иван принимал участие в самых тяжелых боях. Фото: из архива героя публикации

«СТРАХА НЕ БЫЛО»

Он мог погибнуть много раз, но ему повезло – даже ранен не был.

- Когда записывался добровольцем, страха не было. Я ведь уже давно связан с ЛНР. Возил гуманитарную помощь местным еще до начала спецоперации. Понимал, что многое зависит от командира.

Хороший командир сделает так, чтобы трактор найти для того, чтобы ребята сами не рыли окопы. Позаботится и о том, чтобы в окопах нормальное водоотведение сделать, найдет тепловые пушки. Он будет думать не только о тактике ведения боя, но и о снаряжении, и быте солдат, - рассказывает Иван Рысев.

БОЕВЫЕ БРАТЬЯ ИЗ «АХМАТА»

За плечами казака – немало трудных боев. Каких только сил стоило освобождение Попасный.

- Там националисты укрепились еще до начала СВО, - продолжает собеседник. - Приготовили оборонительные блиндажи. Для них это был важный стратегический пункт. У врага была разветвленная сеть окопов, перед городом - заграждения из бетонных плит. В общем, сильный укрепрайон. Около двух месяцев за него сражались.

Самые серьезные бои велись и на въезде в Попасный. Долго наша артиллерия не могла противника выкурить из города. Враги отстреляются, и снова по свои блиндажам попрячутся. Освободить Попасный удалось только после того, как к нам на помощь пришла артиллерия и бойцы из «Ахмат-1». Они – наши боевые братья, - рассказывает казак.

После того, как город был освобожден, добровольцы отыскали в подвалах немало спрятавшихся националистов.

- Многие не успели уйти и прятались по погребам, было такое, что они и под гражданских маскировались, - рассказывает атаман.

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В Лисичанске противнику также пришлось отступить.

- Они бежали очень быстро. Лисичанск – на возвышенности, он также был важным стратегическим пунктом. Нам сыграло на руку то, что с нами город освобождали местные, которые отлично знали расположение всех объектов, - продолжает Иван.

А в Рубежном атаман в апреле отпраздновал свой второй день рождения. Выехавшие из него местные жители рассказали, что там, в бомбоубежище при картонной фабрике, прячутся 60 мирных жителей, среди которых – 15 детей. Тогда еще в городе находились националисты.

- Люди боялись из укрытия даже голову высунуть, противник сразу начинал стрелять. У мирных не было ни воды, ни еды. И мы с группой выдвинулись на этот завод, нашли его, а когда попытались эвакуировать гражданских, нас засекли с дрона, с так называемой птички. Накрыли полной кассетой из гранатомета. Благо, все остались целыми и невредимыми. Мы вовремя успели забежать в укрытие. Спаслись чудом. Так что в Рубежном у меня был второй день рождения, - вспоминает атаман.

Иван считает, что в Рубежном у него был второй день рождения. Фото: из архива героя публикации

«ТАМ БЫЛ МРАК»

По словам казака, картина, которую он увидел в этом бомбоубежище, никогда не сотрется из памяти.

- Там был мрак. Темное сырое бомбоубежище. Электричества нет и в помине, только фонарики, которые еле светят. В центре помещения – небольшой пятачок, лежат поддоны, а сверху – листы картона. И на этой картонке играют дети, возрастом от четырех до десяти лет. А сам картон изрисован страшными рисунками страшилками, передающими их настроение, - вспоминает он.

Несмотря на то, что Иван уже сполна отдал долг Родине и мог бы уже давно вернуться к спокойной жизни, мужчина по-прежнему служит добровольцем. После того, как летом была освобождена ЛНР, Иван, по распоряжению командования, занимается, ко всему прочему, и гуманитарной миссией, вместе с волонтерами помогает мобилизованным.

Казак из Батайска выполняет также и гуманитарную миссию. Фото: из архива героя публикации

"УАЗ" ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННОГО

- У меня один казак был мобилизован на Донецкое направление, в район Макеевки. Попал в санитарную роту, в группу, которая эвакуирует раненых с поля боя. От него я узнал, что нужна машина для вывоза, - говорит Иван.

А дальше дело оставалось за малым. Атаман написал об этом в соцсетях, и всего за три дня была собрана сумма для покупки полноприводного "УАЗа".

- Машину уже передал ребятам, - сказал казак.

А еще Иван говорит, что ни капли не сомневается в том, что победа будет за нами.

- Да и не только я. Никто из наших ребят не сомневается в этом, - добавил он.

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