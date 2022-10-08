«Казаков в плен живых не брать»: донские бойцы, участвующие в СВО, стали грозой нацистов

Верховный атаман «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» Николай Дьяконов рассказал о том, как казаки сражаются в зоне СВО Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Донские казаки одними из первых записались в добровольцы, когда началась специальная военная операция. О виртуозных минометчиках, метких зенитчиках и казачьих подвигах «КП -Ростов-на-Дону» рассказал верховный атаман «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» Николай Дьяконов.

НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

По словам атамана, отряд «Дон» был создан в марте, в его состав вошли донские казаки, а также кубанские и терские.

- Наши воины выполняли боевые задания и на северном направлении, и на южном. 48 казаков указом Президента получи ордена мужества и медали за отвагу, - рассказывает атаман.

Сейчас на базе отряда сформировано несколько батальонов.

- Казаки Всевеликого войска донского вошли в казачью бригаду «Дон» имени Архангела Михаила, - говорит Николай Дьяконов.

К слову, в этой бригаде, как и во всем отряде, сражаются только добровольцы.

- Если жители ДНР и ЛНР ждали воссоединения с Россией восемь лет, то казаки – сто. Ведь это исконно казачьи земли, мы считаем их своими территориями, - продолжает атаман. – Так что мотив находиться там очевиден.

ОГНЕВАЯ ПОДДЕРЖКА КАЗАКОВ – СТРАШНЫЙ СОН НАЦИОНАЛИСТОВ

К слову, еще ни разу за все месяцы специальной военной операции противнику не удавалось прорвать линию фронта, на которой стояли и стоят казаки.

А о минометчиках и зенитчиках уже слагают легенды.

- Ребята своей огневой поддержкой не оставляют противнику шансов. За один бой могут уничтожить несколько вражеских танков, - продолжает собеседник.

Кстати, били донские казаки и националистов из «Правого сектора» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ – прим. ред.) . Да так били, что командование отдало нацистам приказ: «Казаков живыми в плен не брать. Расстреливать на месте».

ПОЛЯКИ И ПРИБАЛТЫ

Тактика же наших бойцов по отношению к сломленному противнику – другая.

- В плен брали врага, конечно. И сразу передавали контрразведке, - поясняет атаман.

Довелось сражаться казакам и под Харьковом, и под Изюмом.

БИТВА ПРОТИВ ПРАВИЛ

Доводилось брать штурмом и населенные пункты. Правда, признается атаман, во время одной из таких операция пришлось нарушить все правила воинской науки.

- Ребята шли на штурм. Вначале первая часть группы переправилась через реку, а потом сутки удерживала плацдарм до прибытия основных сил, - поясняет Николай.

При этом на штурм идут из расчета трое нападающих на одного противника, который держит оборону.

- А казаки сделали все наоборот. Их было в разы меньше. Наступали из расчета один на трех. Да так наступали, что враг не мог понять, сколько нас, - продолжает атаман.

Но без потерь не обошлось.

СМЕРТЬ СВЯЩЕННИКА

- К сожалению, когда в тебя стреляют, погибшие будут, - продолжает атаман.

Кстати, в казачьих подразделениях, которые сейчас находятся в зоне СВО, есть священники. Батюшки не берут в руки автомат и не идут на штурм укрепрайона. Но рискуют жизнью не меньше, чем бойцы.

- У нас недавно погиб духовник бригады, отец Евфимий, он – оренбургский казак, - продолжает атаман.- Рядом упала ракета, батюшка умер от осколочных ранений.

Несмотря на то, что мужчины, отправляясь на линию фронта, рискуют жизнью, ни один из членов отряда не оставил службу.

- А как иначе? Долг настоящего мужчины – защищать Родину, - добавил Николай Дьяконов.

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