Ростовчане спасли таксу из Мариуполя, потерявшую хозяев во время обстрелов

Волонетры забрали таксу из Мариуполя и оплатили ей билет до Санкт-Петербурга. Фото: официальная группа сообщества "Неравнодушные" в "ВК"
В Ростовской области десятки незнакомых ранее людей объединились вместе, чтобы помогать другим. Волонтеры сообщества «Неравнодушные» отвозят гуманитарную помощь и жителям Мариуполя, и бойцам на передовую. А еще добровольцы помогают животным, потерявшим дом и хозяев из-за обстрелов.
«ЕЕ БИЛА ДРОЖЬ»
Недавно волонтеры смогли сделать счастливой еще одну собачку, которая осиротела во время боевых действий. По словам активистов, они в очередной раз приехали в Мариуполь с гуманитарной помощью для горожан.
- Как раз ударили первые морозы. На одной из улиц заметили короткошерстную таксу. Ее била дрожь, собака была крайне истощена. Было очевидно, что она осталась совсем одна, - рассказывают добровольцы.
Они предполагают, что, скорее всего, хозяева животного погибли во время обстрелов.
Добровольцы не смогли пройти мимо несчастной таксы. Они попробовали пристроить ее в добрые руки.
- Но в Мариуполе жизнь только восстанавливается, и даже еще один дополнительный рот в семье - для многих неподъемный труд сейчас. Поэтому найти дом собаке в этом городе не получилось, - поясняют активисты
ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ЗА БИЛЕТ ДЛЯ МАРИ
Но выход был найден. Таксу привезли в Ростов, а дальше, по сарафанному радио удалось выйти на приют для животных, который согласился взять ее себе. Но сделать это было не так просто — организация находится в Санкт-Петербурге.
Тогда за собственные деньги волонтеры отправили таксу на зоотакси в северную столицу.
- Зоотакси - это микроавтобус для перевозки животных, цена зависит от размера питомца и расстояния, - рассказали активисты «КП-Ростов-на-Дону».
К слову, билет для таксы, которой дали кличку Мари, стоил около восьми тысяч рублей. Как рассказали в приюте, таксу уже обследовали ветеринары.
Собака, пережившая стресс и голод, постепенно привыкает к мирной и сытой жизни. А волонтеры не перестают надеяться, что из приюта Мари когда-нибудь заберут в любящую семью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовчане спасли контуженного в Донбассе алабая и отправили его на зоотакси в Москву
Пес по кличке Батыр перенес много страданий, зато сейчас его жизнь изменилась кардинально (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
Финансист из Франции и парашютист из Германии приехали в Ростовскую область, чтобы помогать переселенцам с Донбасса
Вместе с ростовскими волонтерами жители других стран трудятся в столовой на пункте пропуска (подробнее)
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: