Ростовчане спасли таксу из Мариуполя, потерявшую хозяев во время обстрелов

Волонетры забрали таксу из Мариуполя и оплатили ей билет до Санкт-Петербурга. Фото: официальная группа сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

В Ростовской области десятки незнакомых ранее людей объединились вместе, чтобы помогать другим. Волонтеры сообщества «Неравнодушные» отвозят гуманитарную помощь и жителям Мариуполя, и бойцам на передовую. А еще добровольцы помогают животным, потерявшим дом и хозяев из-за обстрелов.

«ЕЕ БИЛА ДРОЖЬ»

Недавно волонтеры смогли сделать счастливой еще одну собачку, которая осиротела во время боевых действий. По словам активистов, они в очередной раз приехали в Мариуполь с гуманитарной помощью для горожан.

- Как раз ударили первые морозы. На одной из улиц заметили короткошерстную таксу. Ее била дрожь, собака была крайне истощена. Было очевидно, что она осталась совсем одна, - рассказывают добровольцы.

Они предполагают, что, скорее всего, хозяева животного погибли во время обстрелов.

Добровольцы не смогли пройти мимо несчастной таксы. Они попробовали пристроить ее в добрые руки.

- Но в Мариуполе жизнь только восстанавливается, и даже еще один дополнительный рот в семье - для многих неподъемный труд сейчас. Поэтому найти дом собаке в этом городе не получилось, - поясняют активисты

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ЗА БИЛЕТ ДЛЯ МАРИ

Но выход был найден. Таксу привезли в Ростов, а дальше, по сарафанному радио удалось выйти на приют для животных, который согласился взять ее себе. Но сделать это было не так просто — организация находится в Санкт-Петербурге.

Тогда за собственные деньги волонтеры отправили таксу на зоотакси в северную столицу.

- Зоотакси - это микроавтобус для перевозки животных, цена зависит от размера питомца и расстояния, - рассказали активисты «КП-Ростов-на-Дону».

К слову, билет для таксы, которой дали кличку Мари, стоил около восьми тысяч рублей. Как рассказали в приюте, таксу уже обследовали ветеринары.

Собака, пережившая стресс и голод, постепенно привыкает к мирной и сытой жизни. А волонтеры не перестают надеяться, что из приюта Мари когда-нибудь заберут в любящую семью.

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