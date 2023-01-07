«Он всегда будет примером для подражания»: Военный из Новочеркасска погиб, спасая журналистов в зоне СВО

Андрей верил, что вернется домой и строил большие планы. Фото предоставлено собеседницей издания.

В Донецке погиб 28-летний ростовчанин Андрей Мазур. Парень несколько лет служил в 150-й мотострелковой дивизии под Новочеркасском, а в зону СВО отправился еще в феврале. Молодой человек участвовал в боях в Мариуполе, пережил ранение, надеялся вернуться домой и строил большие планы на жизнь.

23 декабря ростовчанин спас журналистов ценой собственной жизни. Близкие говорят, что он всегда помогал другим и был настоящим защитником.

СТРЕМИЛСЯ К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ

Андрей Мазур окончил Донской юридический институт. Параллельно с учебой ростовчанин занимался кикбоксингом. Он участвовал в областных соревнованиях, добился в спорте определенных успехов и хотел развиваться дальше. Однако после окончания вуза пришлось отправиться в армию.

После срочной службы парень принял решение подписать контракт.

— Он хотел вырасти из сержанта, получить более высокое звание. Он участвовал в разных соревнованиях для наводчиков, хорошо ориентировался на местности, умел все точно и четко рассчитать. Андрей стремился обеспечить себе лучшее будущее, — говорит сестра военнослужащего.

В феврале Андрея отправили в Мариуполь. Здесь он участвовал в напряженных боях, в которых погибли многие его товарищи. Сам же парень в июне получил ранение, а после лечения его снова отправили на службу — в Донецк.

Ростовчанин участвовал в спецоперации с февраля. Фото предоставлено собеседницей издания.

БЫЛ БЕЗ БРОНЕЖИЛЕТА, НО СТАЛ ПОМОГАТЬ

По словам Амины, 23 декабря в Донецк приехали журналисты. Внезапно начался обстрел — Андрей и несколько его сослуживцев не ожидали этого, а потому были без бронежилетов. Несмотря на опасность, ростовчанин сначала помог другим — посадил журналистов в машину. Сам же он не успел спастись.

— Осколок снаряда попал ему в спину и пронзил легкое. Андрея не успели довезти до больницы, — поделилась девушка.

МЕЧТАЛ ПОВИДАТЬ МИР И ЗАВЕСТИ СЕМЬЮ

Амина говорит, что брат любил жизнь и у него были большие планы. Он хотел попутешествовать, повидать мир, построить дом и завести семью. Парень был целеустремленным, но при этом никогда не забывал о родных и друзьях.

— Он всегда был готов заступиться за близких. Рядом с ним я чувствовала себя как за каменной стеной. Это был человек, на которого можно было положиться на сто процентов. Уверена, мой брат всегда был и останется примером для подражания не только для меня.

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