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Политика10 ноября 2022 7:55

«Сашу не спасли — поможем другим!»: Похоронив мужа и брата, жительницы Ростовской области стали собирать гуманитарную помощь для бойцов

Дончанки рассказали, как нашли в себе силы помогать другим в тот момент, когда сердце рвется от горя
Кристина Круговых
Люди, узнав, что женщины, несмотря на потерю, не опустили руки, стали нести им еще больше гуманитарной помощи.

Люди, узнав, что женщины, несмотря на потерю, не опустили руки, стали нести им еще больше гуманитарной помощи.

Фото: Личный архив героя публикации

В доме, где когда-то жил Александр Уваров, на Социалистической, 150, в городе Сальске Ростовской области с утра до ночи кто-то приходит с сумками. Домашние уже привыкли протискиваться между горами коробок — сейчас комнаты больше похожи на склад.

Две женщины в черных косынках, супруга Александра — Анна, и его старшая сестра - Ольга, только и успевают принимать, сортировать и подписывать все, что неравнодушные люди хотят передать нашим бойцам.

Как две обычные женщины, домохозяйка и медсестра, нашли в себе силы помогать другим в тот момент, когда сердце рвется от горя? Об этом они откровенно рассказали в беседе с «КП — Ростов-на-Дону».

Александр был опорой семьи, заботливым и любящим мужем и папой.

Александр был опорой семьи, заботливым и любящим мужем и папой.

Фото: Личный архив героя публикации

«КАК СУЖДЕНО, ТАК СУЖДЕНО»

- Сашу мобилизовали 27 сентября, а через три дня мы кинули клич в соцсетях, чтобы его собрать, - рассказывает сестра погибшего Александра - Ольга Алексейчук. - После у нас остались деньги, и мы решили, что наша помощь нужна кому-то еще.

Создали группу в мессенджере «Своих не бросаем» и продолжили собирать тушенку, печенье, одежду — и возили по частям, в военные госпитали в разные регионы. Когда готовилась очередная отправка гуманитарной помощи, позвонили из военкомата...

20 октября в место расположения наших военных, где находился Александр, попал снаряд. Замкомандира взвода сержант Александр Уваров первым бросился к горящему танку.

Гуманитарную помощь семья стала собирать, когда проводила Александра на службу. Фото: Личный архив героя публикации

Гуманитарную помощь семья стала собирать, когда проводила Александра на службу. Фото: Личный архив героя публикации

Фото: Личный архив героя публикации

- Саша побежал спасать пацанов. Упал следующий снаряд, и осколки попали ему в спину. Получается, не спас ни пацанов, ни себя. Он не стал бежать как трус, и я этим очень сильно горжусь. Этим гордится его сын, - рассказывает овдовевшая Анна Уварова.

Александру было всего 35 лет. Анна навсегда запомнила последние слова любимого, которые услышала за два дня до его гибели.

- Он мне 18 октября в последний раз позвонил, - по щекам вдовы катятся слезы, но Анна их, кажется, уже не замечает. - Он сказал не своим голосом: «Зай, я на месте. Будь что будет. Как суждено, так суждено. Береги маму, береги сына и помни, что я вас очень сильно люблю».

В последний раз супруга услышала голос мужа 18 октября, а через два дня он погиб.

В последний раз супруга услышала голос мужа 18 октября, а через два дня он погиб.

Фото: Личный архив героя публикации

«УЛИЦА БЫЛА ЧЕРНАЯ»

Его запомнили как обычного работягу - ответственного. Работал в хозяйстве водителем, и ни от какой работы не отказывался — и грузы носил, и мышей травил, и в уборке участвовал.

- Мы были дружны с детства. Мы семья. Всегда все вместе и сообща. Ремонты, стройка, малышню забрать из садика и школы, к бабушке с дедушкой в деревню отвезти, - рассказывает сестра погибшего героя Ольга. - У наших семей — сразу пятеро детей: у меня — четверо ребят, у Саши и Ани — сынок. Санька был душой компании — свой в доску, никому никогда не отказывал. Отличный пацан, без пафоса и наигранности.

Дома вдовы и сестры погибшего Александра Уварова стали превратились в склады.

Дома вдовы и сестры погибшего Александра Уварова стали превратились в склады.

Фото: Личный архив героя публикации

И, когда 26 октября Александра хоронили, город будто замер.

- Улица вся черная стояла. Движение даже перекрывали — невозможно было в наш микрорайон, Новосальск, заехать, - вспоминает Ольга. - Не знаю, сколько было на кладбище, а на поминки в кафе на 100 человек было четыре захода. Люди приезжали со всей России, его одноклассники, наши соседи из Краснодара, где мы в детстве жили.

«ОТ ТИШИНЫ МОЖНО СОЙТИ С УМА»

Люди, несмотря на трагедию в жизни семьи, продолжили звонить. Узнав о потере женщин и что они, несмотря на горе, руки не опустили, стали откликаться еще чаще.

Некоторые люди стучатся в дверь со словами "Помощь нужна?" и остаются сортировать вещи и комплектовать гуманитарный груз.

Некоторые люди стучатся в дверь со словами "Помощь нужна?" и остаются сортировать вещи и комплектовать гуманитарный груз.

Фото: Личный архив героя публикации

- Люди пишут: «Мы собрали, сейчас вам привезем». Тогда мы точно для себя решили: что было собрано Саше и его товарищам, повезем в госпиталь, - продолжает Ольга.

И в этой каждодневной работе, в этой суете, когда телефон звонит весь день и все время в дверь стучатся с пакетами и коробками, кажется, чуть легче жить, а острая как лезвие боль немного притупляется.

- Сашу не спасли — поможем другим, - до этого потерянный взгляд Ани становится ясным. - Если бы мы еще до его гибели не начали собирать гуманитарную помощь, сейчас бы не было дома этой суеты и наплыва людей. От тишины можно сойти с ума. А так ты живешь надеждой, что все это доставят ребятам, и они будут в тепле, что мы кому-то поможем.

Люди с утра до ночи несут все, что нужно нашим бойцам.

Люди с утра до ночи несут все, что нужно нашим бойцам.

Фото: Личный архив героя публикации

«ЭТО СОЛДАТУ ПЕРЕДАЙТЕ!»

Кто-то даже стучится в дверь и предлагает не только пакеты, но и свои рабочие руки и время.

- Два садика помощь собрали. Детки сами коробочки к машине несли. Им было важно отдать лично в руки. Одна девчушка лет четырех-пяти подошла и протянула ручки: в одной - лейкопластырь, а в другой — орех. «Это солдату передайте!» - тут Ольга сбивается - душат слезы.

А еще техникум индустриальный вышел на волонтеров: «Мы собрали 40 коробок. Заберете?» Отдельный доброволец собирает помощь в поселке Гигант рядом с городом.

В индустриальном техникуме собрали 40 коробок гуманитарной помощи.

В индустриальном техникуме собрали 40 коробок гуманитарной помощи.

Фото: Личный архив героя публикации

- Даже бабулечки звонили, варенье предлагали: «Дите, - говорит. - Я лежачая. Приезжай ко мне, в погреб залезь, возьми баночки — хоть будет детям сладость». Приезжали, забирали, - рассказывает сестра Александра.

Кто-то носки вяжет и передает бойцам, нужны и теплые вещи, даже б/у.

- Не нужны нам бирки и новье! Если надели два раза свитер и дальше носить не будете — дайте нам! - призывает Ольга. - А еще шапки, носки, белье нательное ребятам нужно. И продукты длительного хранения — каша, тушенка, печенье. Ребята просят даже лук и чеснок для поддержки иммунитета.

Бойцам нужна питьевая вода и еда длительного хранения - каши, тушенка, печенье.

Бойцам нужна питьевая вода и еда длительного хранения - каши, тушенка, печенье.

Фото: Личный архив героя публикации

Волонтеры просят людей самих покупать и привозить к ним домой вещи для солдат. Список необходимого есть в группе «Своих не бросаем». Кто болеет и не может сам привезти, присылает деньги на карту — и по 20, и по 50 рублей — любую посильную помощь. Кто-то передал 34 метра теплого флиса — женщины шьют из него тельняшки и балаклавы.

«ЗА ВСЕ БЛАГОДАРНЫ»

- Мы ни от чего не отказываемся, за все благодарны, - говорит Ольга. - Не обращаем уже внимания на гордость. Конечно, разное пишут, некоторые звонят, говорят, какие мы нехорошие — позорим себя, свой район и страну. Я молча выслушиваю спокойно и говорю: «Дай Бог, чтобы вас это не коснулось!»

Когда уже два дома — Анны и Ольги - были забиты гуманитарной помощью, и тут новость от районной администрации: «Есть человек с выходом на передовую!»

Жители Сальска привезли гуманитарную помощь в ЛНР, чтобы ее отправили на передовую.

Жители Сальска привезли гуманитарную помощь в ЛНР, чтобы ее отправили на передовую.

Фото: Личный архив героя публикации

- Там нам выделили «ГАЗель» длинномер и дали водителя, сами работники нас сопровождали, - рассказывает Ольга. - Из денег, что нам люди жертвовали, заправили машину, и шестого ноября поехали.

Ехали медленно — в машину загрузили больше трех тонн грузов. На КПП забитую доверху с перегрузом «ГАЗельку» пропустили без очереди. Все собранное семья передала в зону СВО и раненным в госпиталях.

А сбор гуманитарки тем временем продолжается: люди хотят передать бойцам посильную помощь, чтобы наши парни были в тепле и здоровыми вернулись домой.

КАК ПОМОЧЬ?

Помощь волонтеры принимают по двум адресам: Ростовская область, город Сальск, улица Станиславского, 9, и Социалистическая, 150.

Связаться с добровольцами можно по номеру 8-938-152-59-71. К нему же привязан номер банковской карты, куда можно перевести деньги.

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