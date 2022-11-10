«Сашу не спасли — поможем другим!»: Похоронив мужа и брата, жительницы Ростовской области стали собирать гуманитарную помощь для бойцов

Люди, узнав, что женщины, несмотря на потерю, не опустили руки, стали нести им еще больше гуманитарной помощи. Фото: Личный архив героя публикации

В доме, где когда-то жил Александр Уваров, на Социалистической, 150, в городе Сальске Ростовской области с утра до ночи кто-то приходит с сумками. Домашние уже привыкли протискиваться между горами коробок — сейчас комнаты больше похожи на склад.

Две женщины в черных косынках, супруга Александра — Анна, и его старшая сестра - Ольга, только и успевают принимать, сортировать и подписывать все, что неравнодушные люди хотят передать нашим бойцам.

Как две обычные женщины, домохозяйка и медсестра, нашли в себе силы помогать другим в тот момент, когда сердце рвется от горя? Об этом они откровенно рассказали в беседе с «КП — Ростов-на-Дону».

Александр был опорой семьи, заботливым и любящим мужем и папой. Фото: Личный архив героя публикации

«КАК СУЖДЕНО, ТАК СУЖДЕНО»

- Сашу мобилизовали 27 сентября, а через три дня мы кинули клич в соцсетях, чтобы его собрать, - рассказывает сестра погибшего Александра - Ольга Алексейчук. - После у нас остались деньги, и мы решили, что наша помощь нужна кому-то еще.

Создали группу в мессенджере «Своих не бросаем» и продолжили собирать тушенку, печенье, одежду — и возили по частям, в военные госпитали в разные регионы. Когда готовилась очередная отправка гуманитарной помощи, позвонили из военкомата...

20 октября в место расположения наших военных, где находился Александр, попал снаряд. Замкомандира взвода сержант Александр Уваров первым бросился к горящему танку.

Гуманитарную помощь семья стала собирать, когда проводила Александра на службу. Фото: Личный архив героя публикации Фото: Личный архив героя публикации

- Саша побежал спасать пацанов. Упал следующий снаряд, и осколки попали ему в спину. Получается, не спас ни пацанов, ни себя. Он не стал бежать как трус, и я этим очень сильно горжусь. Этим гордится его сын, - рассказывает овдовевшая Анна Уварова.

Александру было всего 35 лет. Анна навсегда запомнила последние слова любимого, которые услышала за два дня до его гибели.

- Он мне 18 октября в последний раз позвонил, - по щекам вдовы катятся слезы, но Анна их, кажется, уже не замечает. - Он сказал не своим голосом: «Зай, я на месте. Будь что будет. Как суждено, так суждено. Береги маму, береги сына и помни, что я вас очень сильно люблю».

В последний раз супруга услышала голос мужа 18 октября, а через два дня он погиб. Фото: Личный архив героя публикации

«УЛИЦА БЫЛА ЧЕРНАЯ»

Его запомнили как обычного работягу - ответственного. Работал в хозяйстве водителем, и ни от какой работы не отказывался — и грузы носил, и мышей травил, и в уборке участвовал.

- Мы были дружны с детства. Мы семья. Всегда все вместе и сообща. Ремонты, стройка, малышню забрать из садика и школы, к бабушке с дедушкой в деревню отвезти, - рассказывает сестра погибшего героя Ольга. - У наших семей — сразу пятеро детей: у меня — четверо ребят, у Саши и Ани — сынок. Санька был душой компании — свой в доску, никому никогда не отказывал. Отличный пацан, без пафоса и наигранности.

Дома вдовы и сестры погибшего Александра Уварова стали превратились в склады. Фото: Личный архив героя публикации

И, когда 26 октября Александра хоронили, город будто замер.

- Улица вся черная стояла. Движение даже перекрывали — невозможно было в наш микрорайон, Новосальск, заехать, - вспоминает Ольга. - Не знаю, сколько было на кладбище, а на поминки в кафе на 100 человек было четыре захода. Люди приезжали со всей России, его одноклассники, наши соседи из Краснодара, где мы в детстве жили.

«ОТ ТИШИНЫ МОЖНО СОЙТИ С УМА»

Люди, несмотря на трагедию в жизни семьи, продолжили звонить. Узнав о потере женщин и что они, несмотря на горе, руки не опустили, стали откликаться еще чаще.

Некоторые люди стучатся в дверь со словами "Помощь нужна?" и остаются сортировать вещи и комплектовать гуманитарный груз. Фото: Личный архив героя публикации

- Люди пишут: «Мы собрали, сейчас вам привезем». Тогда мы точно для себя решили: что было собрано Саше и его товарищам, повезем в госпиталь, - продолжает Ольга.

И в этой каждодневной работе, в этой суете, когда телефон звонит весь день и все время в дверь стучатся с пакетами и коробками, кажется, чуть легче жить, а острая как лезвие боль немного притупляется.

- Сашу не спасли — поможем другим, - до этого потерянный взгляд Ани становится ясным. - Если бы мы еще до его гибели не начали собирать гуманитарную помощь, сейчас бы не было дома этой суеты и наплыва людей. От тишины можно сойти с ума. А так ты живешь надеждой, что все это доставят ребятам, и они будут в тепле, что мы кому-то поможем.

Люди с утра до ночи несут все, что нужно нашим бойцам. Фото: Личный архив героя публикации

«ЭТО СОЛДАТУ ПЕРЕДАЙТЕ!»

Кто-то даже стучится в дверь и предлагает не только пакеты, но и свои рабочие руки и время.

- Два садика помощь собрали. Детки сами коробочки к машине несли. Им было важно отдать лично в руки. Одна девчушка лет четырех-пяти подошла и протянула ручки: в одной - лейкопластырь, а в другой — орех. «Это солдату передайте!» - тут Ольга сбивается - душат слезы.

А еще техникум индустриальный вышел на волонтеров: «Мы собрали 40 коробок. Заберете?» Отдельный доброволец собирает помощь в поселке Гигант рядом с городом.

В индустриальном техникуме собрали 40 коробок гуманитарной помощи. Фото: Личный архив героя публикации

- Даже бабулечки звонили, варенье предлагали: «Дите, - говорит. - Я лежачая. Приезжай ко мне, в погреб залезь, возьми баночки — хоть будет детям сладость». Приезжали, забирали, - рассказывает сестра Александра.

Кто-то носки вяжет и передает бойцам, нужны и теплые вещи, даже б/у.

- Не нужны нам бирки и новье! Если надели два раза свитер и дальше носить не будете — дайте нам! - призывает Ольга. - А еще шапки, носки, белье нательное ребятам нужно. И продукты длительного хранения — каша, тушенка, печенье. Ребята просят даже лук и чеснок для поддержки иммунитета.

Бойцам нужна питьевая вода и еда длительного хранения - каши, тушенка, печенье. Фото: Личный архив героя публикации

Волонтеры просят людей самих покупать и привозить к ним домой вещи для солдат. Список необходимого есть в группе «Своих не бросаем». Кто болеет и не может сам привезти, присылает деньги на карту — и по 20, и по 50 рублей — любую посильную помощь. Кто-то передал 34 метра теплого флиса — женщины шьют из него тельняшки и балаклавы.

«ЗА ВСЕ БЛАГОДАРНЫ»

- Мы ни от чего не отказываемся, за все благодарны, - говорит Ольга. - Не обращаем уже внимания на гордость. Конечно, разное пишут, некоторые звонят, говорят, какие мы нехорошие — позорим себя, свой район и страну. Я молча выслушиваю спокойно и говорю: «Дай Бог, чтобы вас это не коснулось!»

Когда уже два дома — Анны и Ольги - были забиты гуманитарной помощью, и тут новость от районной администрации: «Есть человек с выходом на передовую!»

Жители Сальска привезли гуманитарную помощь в ЛНР, чтобы ее отправили на передовую. Фото: Личный архив героя публикации

- Там нам выделили «ГАЗель» длинномер и дали водителя, сами работники нас сопровождали, - рассказывает Ольга. - Из денег, что нам люди жертвовали, заправили машину, и шестого ноября поехали.

Ехали медленно — в машину загрузили больше трех тонн грузов. На КПП забитую доверху с перегрузом «ГАЗельку» пропустили без очереди. Все собранное семья передала в зону СВО и раненным в госпиталях.

А сбор гуманитарки тем временем продолжается: люди хотят передать бойцам посильную помощь, чтобы наши парни были в тепле и здоровыми вернулись домой.

КАК ПОМОЧЬ?

Помощь волонтеры принимают по двум адресам: Ростовская область, город Сальск, улица Станиславского, 9, и Социалистическая, 150.

Связаться с добровольцами можно по номеру 8-938-152-59-71. К нему же привязан номер банковской карты, куда можно перевести деньги.

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