«Есть искреннее желание быть полезной»: ростовчанка рассказала, почему решила собирать гуманитарную помощь для мобилизованных

Люди приносят все необходимые вещи на специальный склад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Думаю, многие согласятся, что даже в самые непростые времена помощь ближнему была лучшим лекарством от апатии. В такие моменты нужно просто отбросить в сторону все панические настроения, глубоко вдохнуть, и вспомнить теорию малых дел. Как говорил Фазиль Искандер, если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, эти возможности станут безграничными. Так подумала и ростовчанка Анастасия Гринева (имя изменено - прим. ред), которая с недавних пор помогает собирать гуманитарную помощь для бойцов.

Девушка рассказала «КП-Ростов-на-Дону», почему решила помогать и как доброе дело объединило ее семью

НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ РЕШИЛИ – БУДЕМ ПОМОГАТЬ

- Про то, что в Ростове есть пункты благотворительной помощи для наших бойцов, узнала совершенно случайно. В чате «WhatsApp» маме пришло сообщение о том, что с момента призыва некая инициативная группа ростовчан объявляет сбор гуманитарки для поддержки солдат. В тот момент подумала, что было бы хорошо поучаствовать в таком добром деле. Тем более что совсем недавно защищать родину ушел и мой двоюродный брат. Хочется верить, что кто-то протянет ему руку помощи точно так же.

Посовещавшись на семейном совете, приняли единогласное решение – будем помогать, ведь русские своих не бросают. Причем к сбору подключились и мои родители, и родители мужа. Собрали хорошую такую посылку: постельное белье, разные полотенца, влажные салфетки, носки, пластыри, бинты, ватные палочки, лекарства и мази. После этого все аккуратно запаковали по коробкам, и отвезли на склад благотворительной организации. Кстати, ее название кураторы тщательно скрывают в целях безопасности, ведь пару раз были случаи, когда волонтерам писали гневные сообщения с угрозами, а иногда даже и нападали. Из-за этого никакой рекламы ребята не делают, все работает благодаря сарафанному радио. В закрытом telegram-канале публикуется информация о сборах и фотоотчеты c чеками покупок. Потом сообщения дублируются для рассылки в районные и домовые чаты — так мы, например, и узнали про сбор.

«БЫЛИ ТЕ, КТО РЕШИЛ ОТКРЫТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ»

По словам девушки, у волонтеров есть специальный склад, куда люди приносят все необходимые вещи. Затем все это фасуется по категориям и отправляются прямо солдатам.

Чтобы собрать как можно больше гуманитарки, даже стала распространять сообщения в личном канале, а еще кидала ссылку друзьям и знакомым. Реагировали все по-разному. Одни радостно кивали, а потом «исчезали с радаров», другие осуждали и мигом блокировали, но были и те, кто решил открыть свое сердце.

- Например, одна одногруппница передала антисептики, а на днях написала девушка, которая тоже очень хотела поучаствовать в сборе. Она даже уже купила все необходимое, но из-за работы привезти самостоятельно никак не могла. В итоге муж заправил машину и отправился к ней, чтобы лично все забрать и отвезти все на склад. Мы с любимым теперь здесь частые гости. Как-то раз волонтеры попросили Димку закупить на рынке стельки. Он поехал, и у него даже получилось сторговаться. Как только местные продавцы узнали для чего все это нужно, сразу уступили. В такие моменты чувствуешь особенную гордость за народ.

«ДУМАЮ, ОНИ ЧУВСТВУЮТ НАШУ ПОДДЕРЖКУ»

- О своей помощи стараюсь не кричать налево и направо, отправляю информацию, только если нужно закрыть сбор. Это не акт показного патриотизма. Есть искреннее желание быть полезной. Да, обстоятельства сложились так, что некоторые мужчины были вынуждены отправиться на защиту родины, но я уверена, что благодаря их доблести, смелости и отваге Россия справится. Думаю, парни точно чувствуют нашу поддержку: некоторые ростовчане вместе с вещами передают им трогательные письма, а детки — открытки и рисунки. И какое же счастье получать видео, где ребята читают все это и благодарят!

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