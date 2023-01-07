Отключение света в Ростове-на-Дону 9 - 13 января 2023: публикуем полный список адресов

Об отключениях предупреждает компания «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 9-13 января 2023: после новогодних праздников десятки домов в донской столице останутся без электричества. Об этом предупреждает компания «Донэнерго».

9 января

С 9 до 16-17 часов обесточат следующие адреса: Орская, 1А, Кировский, 51-57, Пушкинская, 164-166

10 января

С 9 до 16 часов отключения затронут Комарова, 24/А, Круглую, 1 и 3-ю Кольцевую, 1а

11 января

С 9 до 16 часов света также не будет в доме по адресу Комарова, 24/А

12 января

С 9 до 16 часов без электричества пробудут: Подтелкова, 33-51, Сухумский, 2, 18, Таврическая, 2-20, 1-31, Джамбульский, 13, 17А, 18-22, 22А, Пермская, 3-45, 2-46 и Мечникова, 43

13 января

С 9 до 16 часов: Подтелкова, 39-51, Сухумский, 2-18, Мечникова, 43, Пермская, Джамбульский

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