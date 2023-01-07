Жителей Ростовской области предупредили о возможных перебоях в теле- и радиовещании

Временные проблемы с получением сигнала возможны в Новошахтинске Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 января в Ростовской области возможны перебои в теле- и радиовещании на территории Новошахтинска. Информацию об этом опубликовали на сайте РТРС.

- Перерывы в трансляциях могут происходить с 8 до 17 часов. В это время на станциях будут проходить профилактические работы, требующие отключения передающего оборудования, - говорится в сообщении.

Также кратковременные неполадки с получением сигнала все еще отмечают около поселка Станичного в Донецком районе. Это происходит из-за «внешней помехи от неустановленного источника». Специалисты филиала РТРС «Ростовского ОРТПЦ» принимают сейчас меры для устранения цифрового шума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за непогоды на улицы вывели более 170 коммунальных спецмашин

Уборку тротуаров и дорог начали еще ночью (подробности)