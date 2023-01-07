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НовостиОбщество7 января 2023 11:03

Жителей Ростовской области предупредили о возможных перебоях в теле- и радиовещании

Помехи во время трансляций ожидаются в двух донских территориях
Ангелина СКИБА
Временные проблемы с получением сигнала возможны в Новошахтинске

Временные проблемы с получением сигнала возможны в Новошахтинске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 января в Ростовской области возможны перебои в теле- и радиовещании на территории Новошахтинска. Информацию об этом опубликовали на сайте РТРС.

- Перерывы в трансляциях могут происходить с 8 до 17 часов. В это время на станциях будут проходить профилактические работы, требующие отключения передающего оборудования, - говорится в сообщении.

Также кратковременные неполадки с получением сигнала все еще отмечают около поселка Станичного в Донецком районе. Это происходит из-за «внешней помехи от неустановленного источника». Специалисты филиала РТРС «Ростовского ОРТПЦ» принимают сейчас меры для устранения цифрового шума.

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