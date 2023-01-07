В Ростове-на-Дону из-за снега на улицы вывели более 170 коммунальных спецмашин

Сегодня должно быть ветрено и морозно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове из-за непогоды на улицы вывели 171 коммунальную спецмашину. Об этом в ночь с 6 на 7 января в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Идет активная расчистка городских дорог и улиц, а также выполняется противогололедная обработка проезжих частей и тротуаров. Задействовали 171 единицу техники, в том числе 74 комбинированные дорожные машины, - рассказал Алексей Логвиненко.

Напомним, в Рождественскую ночь донскую столицу накрыл снег. В темное время суток было морозно. Судя по прогнозу, сегодня днем температура воздуха может составить от +2 до -6, ночью - от +1 до -11 градусов. Снова возможны осадки. Ветер ожидается преимущественно северо-западный и северный до 18 м/с.

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