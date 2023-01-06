В Ростов придут ледяной дождь и похолодание в ночь на Рождество

Ледяной дождь прогнозируют в ночь на 7 января. Фото: Михаил РЯБИКОВ

В Ростове-на-Дону в ближайшие сутки прогнозируют похолодание и ледяной дождь. Какой будет погода в Рождественскую ночь и днем 7 января, сообщили в ростовском гидрометцентре.

По данным синоптиков, ночью пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег и снег. Возможно также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. В ночные часы столбик термометра упадет до -8 — -10 градусов.

Днем существенных осадков не предвидится. Температура будет составлять -6 — -8 градусов. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.

Ранее власти сообщили, что коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме. Жителей города попросили соблюдать меры безопасности при управлении автомобилем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности

В ближайшее время погода в городе может резко ухудшиться. (Подробности)