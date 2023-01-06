Коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности

В Ростове ожидается мокрый снег.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Коммунальные службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили глава администрации Алексей Логвиненко.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода может ухудшиться. Прогнозируются мокрый снег, дождь, похолодание до -8 градусов ночью и до -10 — -12 градусов днем. Все эти условия могут привести к гололедице.
Сити-менеджер рассказал, что с 5 января в более 50 точках города ночью будут дежурить комбинированные дорожные машины. Всего готовы к работе более 200 единиц техники. Имеется достаточное количество реагентов.
— Убедительная просьба к жителям нашего города соблюдать все меры безопасности при передвижении на транспорте, дистанцию между автомобилями, снижение интенсивности разгонов, торможений и поворотов, осуществлять остановку транспорта в местах, отведенных под данные цели, — обратился к ростовчанам Алексей Логвиненко.
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