В Таганроге в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий

Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Таганроге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в городе 6 и 7 января ожидается дождь со снегом. Температура воздуха составит -2...-7 градусов. Из-за чего на дорогах может образоваться ледяная корка. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Отметим, что непогода придет во многие районе Ростовской области. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать безопасную скорость движения.

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