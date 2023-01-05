Полиция предупредила о возросших рисках попасть в аварию из-за испортившейся погоды в Ростовской области

В Ростовской области обещают сильный гололед Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на Рождество сильно испортится погода. По прогнозам синоптиков, столбик термометра покажет от восьми до 12 градусов мороза, а ночью местами по области и вовсе обещают минус 21 градус.

В связи с этим на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололед.

В полиции Ростовской области сообщили, что их-за непогоды увеличиваются риски попасть в ДТП. В ведомстве рекомендуют, по возможности, оставаться дома.

- Водителям необходимо быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, - прокомментировали в пресс-службе областного ГУ МВД.

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