Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 января 2023 19:33

Полиция предупредила о возросших рисках попасть в аварию из-за испортившейся погоды в Ростовской области

В регионе прогнозируют мороз и гололед
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростовской области обещают сильный гололед

В Ростовской области обещают сильный гололед

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на Рождество сильно испортится погода. По прогнозам синоптиков, столбик термометра покажет от восьми до 12 градусов мороза, а ночью местами по области и вовсе обещают минус 21 градус.

В связи с этим на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололед.

В полиции Ростовской области сообщили, что их-за непогоды увеличиваются риски попасть в ДТП. В ведомстве рекомендуют, по возможности, оставаться дома.

- Водителям необходимо быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, - прокомментировали в пресс-службе областного ГУ МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Рождество обещают мороз до минус 12 градусов и снег

Специалисты экстренных служб просят горожан быть особенно осторожными в эти дни (подробнее)