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НовостиОбщество5 января 2023 11:56

В Ростове на Рождество обещают мороз до минус 12 градусов и снег

Специалисты экстренных служб просят горожан быть особенно осторожными в эти дни
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове обещают сильный снегопад

В Ростове обещают сильный снегопад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в канун Рождества резко испортится погода, рассказали в городском ГО и ЧС. Так, шестого января пойдет дождь, который перейдет в снег. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

Седьмого января также продолжатся осадки в виде снега. Порывы ветра будут составлять 18-19 метров в секунду. Столбик термометра опустится до минус восьми градусов днем, и до минус 12 ночью.

С 8 по 11 января в Ростове также будет холодно.

- Ночью и утром изморозь, на дорогах гололедица, - сообщает ГО и ЧС.

В непогоду ростовчанам настоятельно рекомендуют переходить дорогу только в разрешенных местах, а также держаться подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

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