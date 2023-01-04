Снежные заносы и гололед прогнозируют в Ростове 6 и 7 января

В Ростове прогнозируют снег в ближайщие дни Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, по данным регионального МЧС, в ближайшие дни резко испортится погода. Так, в пятницу, шестого января, и в субботу, седьмого января, в регионе будут идти снег, мокрый снег и дождь.

На дорогах образуются снежные заносы и гололедица. Также на деревьях и проводах возможно налипание мокрого снега.

Градусник термометра покажет от минус трех до минус шести градусов.

А с восьмого по 11 января столбик термометра опустится до минус 14 градусов. Местами, в северных районах донского края, температура воздуха составит минус 21 градус.

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