Снежные заносы и гололед прогнозируют в Ростове 6 и 7 января

В Ростове прогнозируют снег в ближайщие дни
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области, по данным регионального МЧС, в ближайшие дни резко испортится погода. Так, в пятницу, шестого января, и в субботу, седьмого января, в регионе будут идти снег, мокрый снег и дождь.
На дорогах образуются снежные заносы и гололедица. Также на деревьях и проводах возможно налипание мокрого снега.
Градусник термометра покажет от минус трех до минус шести градусов.
А с восьмого по 11 января столбик термометра опустится до минус 14 градусов. Местами, в северных районах донского края, температура воздуха составит минус 21 градус.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели предупредили жителей Ростовской области о резком ухудшении погоды и морозе до — 21 градуса
На Дону обещают снег, дождь и гололед (подробнее)