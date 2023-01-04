Спасатели предупредили жителей Ростовской области о резком ухудшении погоды и морозе до — 21 градуса

В Ростовской области сильно испортится погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в ближайшие дни сильно испортится погода, сообщили в региональном МЧС со ссылкой на Ростгидромет.

Так, шестого и седьмого января в регионе будет идти дождь и мокрый снег. Как следствие — гололед и снежные заносы на дорогах.

При этом усилится ветер, его порывы составят от восьми до 20 метров в секунду. Столбик термометра опустится до минус трех градусов, а на севере области - до минус шести.

Первая рабочая неделя года также не порадует погодой.

С восьмого по 11 января будет идти снег, на дорогах — гололед, а мороз станет крепче. Столбик термометра покажет минус 14 градусов, а на севере области и вовсе — 21 градус.

В пресс-службе регионального МЧС советуют в эти дни быть особенно аккуратными.

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