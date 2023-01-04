Мороз до минус 18 градусов и снегопад прогнозируют в Ростовской области в январе

Трескучие морозы обещают в январе на Дону Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области погода в январе будет сильно отличаться от декабрьской. Так, второй месяц зимы обещает быть морозным и снежным. Если в первую неделю января столбик термометра еще будет показать плюсовые температуры, то с седьмого января синоптики прогнозируют мороз. Днем в Ростове будет до минус семи градусов, ночью до минус 10.

Восьмого января днем в донской столице похолодает до минус восьми, ночью, по-прежнему, минус 10.

Первая рабочая неделя года также будет морозной, кроме того, метеорологи обещают снег.

А в третьей декаде месяца в донском крае и вовсе ударят крепкие морозы. Ночью градусник термометра будет опускаться до минус 18 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на неделю 3 — 8 января 2023: прогноз гидрометцентра

В конце недели в Ростовскую область придут заморозки и сильный снегопад (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

После новогодних праздников десятки домов в Ростове останутся без света

Публикуем график отключения электричества с 9 января (подробнее)