Погода в Ростовской области на неделю 3 — 8 января 2023: прогноз гидрометцентра

Снегопад ожидается в конце праздничной недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростовской области на неделе с 3 с 8 января будет меняться. Если в первые дни каникул ожидаются плюсовые температуры, то к концу недели в регион могут прийти снегопад и заморозки. Публикуем подробный прогноз синоптиков.

3 и 4 января в области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, утром и днем — с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Средняя скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет составлять +2 — +7 градусов, днем — +3 — +8 градусов.

5 января в регионе ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер может усиливаться 18 метров в секунду днем. Ночью может похолодать до -3 градусов, при прояснениях — до -6. Днем на термометре будет от -1 до +4 градусов.

В ночь на 6 января температура будет составлять -1 — +4 градуса. Днем в большинстве районов столбик термометра также может достигать +4 градусов. Однако на севере область возможны заморозки до -6. В этот день ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Местами пройдет сильный снег.

По данным Gismeteo, в субботу, 7 января, осадки сохранятся. Температура — -2 — -6 градусов. 8 января похолодает до -6 — -8 градусов. Осадков в воскресенье не предвидится.

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