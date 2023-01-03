Синоптик Антоненко рассказала, какой будет погода в январе в Ростовской области

В третьей декаде ожидается снегопад.

В Ростовскую область похолодание и снегопад придут в третьей декаде января. Об этом рассказала заместитель начальника ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

В первой декаде месяца в регионе ожидаются снег с дождем. Столбик термометра будет показывать от +1 до +4 градусов. В южных районах области возможно потепление до +10 градусов.

Во второй декаде станет холоднее — до 0 — -5 градусов. По обалсти могут пройти небольшие осадки в виде снега и дождя.

Третья декада будет морозной. Днем будет до -7 градусов, по ночам температура может упасть до -9 градусов, а при прояснениях — до -18. Прогнозируются снегопады.

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