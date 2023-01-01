В Ростове-на-Дону в конце первой январской недели ожидается похолодание

Ростовчанам стоит утеплиться Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростове в конце первой январской недели синоптики прогнозируют похолодание. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В понедельник, 2 января, горожан еще порадует теплая погода. Воздух в городе днем прогреется до +9 градусов, а вечером снизится до +5. Будет облачно при небольшом ветре, скорость которого составит шесть метров в секунду.

Во вторник и среду погода будет аналогичной. Воздух в Ростове прогреется до +8 градусов. В ночь со вторника на среду температура снизится до +4. Такая температура ожидается и днем. Также синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость ветра в эти дни составит до пяти метров в секунду.

В четверг и пятницу, в донской столице сохранится пасмурная погода. Днем ожидается мокрый снег с дождем, а столбики термометров покажут до +4. Вечером синоптики прогнозируют 0 градусов. Порывы ветра достигнут до четырех метров в секунду.

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(Подробности)