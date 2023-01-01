В Ростове-на-Дону 1 января воздух прогреется до +8

Порывы ветра в этот день достигнут до 12 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове 1 января синоптики прогнозируют температуру до +8 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

По прогнозам специалистов, первый день нового года будет пасмурным. К вечеру ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +8 градусов, а вечером столбики термометров покажут +7. Порывы ветра в этот день достигнут до 12 метров в секунду.

Отметим, что 2 января, в Ростове ожидается аналогичная погода. Целый день в городе будет пасмурная погода, а воздух прогреется до +5...+7.

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