В последний день года в Ростове потеплеет до +7

Последний день уходящего года в Ростове и области будет теплым. Фото: Кристина Круговых

В субботу, 31 декабря, в Ростове-на-Дону синоптики обещают теплую погоду до +7 градусов и без осадков. Рассказываем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра на последний день уходящего 2022 года.

31 декабря в донской столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный и западный со скоростью 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 12- 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5 — 7 градусов.

По Ростовской области также будет облачно с прояснениями. Утром в отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный 5 — 10 метров в секунду, днем местами с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +1 — 6 градусов, по югу — до +9.

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