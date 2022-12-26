Погода в Ростовской области на Новый год 2023: подробный прогноз синоптиков

Синоптики рассказали, будет ли снег в новогоднюю ночь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростовской области на Новый год 2023 снова не порадует жителей ни снегом, ни морозами. По словам начальника донского гидрометцентра Елены Назаровой, погода в праздники, 31 декабря и 1 января, будет обычной для этого времени.

По словам Назаровой, 31 декабря местами по области пройдет дождь. На севере он будет переходить в мокрый снег, однако осадки будут кратковременными.

— Температура в ночь с 30 по 31 декабря по области будет составлять -1 — +4 градуса, в Ростове — +1 — +3. Дневная температура 31 декабря — +1 — +6 градусов, в Ростове — +4 — +6 градусов, — прокомментировали в гидрометцентре.

В новогоднюю ночь серьезных осадков не будет. По области температура воздуха будет составлять от -3 до +2 градусов, в Ростове - около нуля. 1 января на дорогах будет гололедица, ветер умеренный. Температура днем — от +1 до +6 градусов, в Ростове — от +3 до +5.

—2 и 3 января существенных изменений в погоде не произойдет, будет туманно, сыро и тепло. До конца новогодних праздников ожидается теплая погода. Возможны незначительные колебания воздуха в сторону понижения, но температуры будут слабоотрицательными до -3 — -4 градусов, — рассказал синоптик.

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