Синоптики рассказали, ждать ли аномалий этой зимой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогноз погоды на зиму 2022 — 2023 в Ростовской области опубликовали в гидрометцентре России. В нем указаны данные о температурном режиме в отопительный период - с октября 2022 по март 2023 года.

Какой будет температура в октябре. Фото: Гидрометцентр России

Синоптики рассказали, стоит ли ждать отклонений от среднемесячной температуры в каждом регионе России. Они также указали нормы температуры для крупных городов по месяцам.

В ноябре температурный режим будет в пределах нормы. Фото: Гидрометцентр России

В октябре и ноябре температура воздуха в донском регионе будет близкой к норме. В Ростовской области среднемесячный показатель в октябре это +9,2 градуса - в этом году в этом время может быть немного теплее. В ноябре в среднем бывает +3,8 градуса. Синоптики прогнозируют, что в этот раз последний месяц осени может оказаться немного холоднее.

Погода в декабре. Фото: Гидрометцентр России

Зимой также не ожидается ни удивительно теплых месяцев, ни аномальных морозов — прогнозируется температура около нормы. В декабре показатели могут быть чуть ниже среднего — -1 градус. После Нового года зима ожидается чуть теплее, чем средние -4,8 градуса в январе и -3,9 в феврале.

Прогноз на январь. Фото: Гидрометцентр России

С наступлением весны аномалий также не ожидается. В марте температура будет близка к стандартной среднемесячной, в Ростове это +1,5 градуса.

Температурный режим на февраль. Фото: Гидрометцентр России

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