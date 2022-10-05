Синоптики рассказали, ждать ли аномалий этой зимой.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Прогноз погоды на зиму 2022 — 2023 в Ростовской области опубликовали в гидрометцентре России. В нем указаны данные о температурном режиме в отопительный период - с октября 2022 по март 2023 года.
Какой будет температура в октябре. Фото: Гидрометцентр России
Синоптики рассказали, стоит ли ждать отклонений от среднемесячной температуры в каждом регионе России. Они также указали нормы температуры для крупных городов по месяцам.
В ноябре температурный режим будет в пределах нормы. Фото: Гидрометцентр России
В октябре и ноябре температура воздуха в донском регионе будет близкой к норме. В Ростовской области среднемесячный показатель в октябре это +9,2 градуса - в этом году в этом время может быть немного теплее. В ноябре в среднем бывает +3,8 градуса. Синоптики прогнозируют, что в этот раз последний месяц осени может оказаться немного холоднее.
Погода в декабре. Фото: Гидрометцентр России
Зимой также не ожидается ни удивительно теплых месяцев, ни аномальных морозов — прогнозируется температура около нормы. В декабре показатели могут быть чуть ниже среднего — -1 градус. После Нового года зима ожидается чуть теплее, чем средние -4,8 градуса в январе и -3,9 в феврале.
Прогноз на январь. Фото: Гидрометцентр России
С наступлением весны аномалий также не ожидается. В марте температура будет близка к стандартной среднемесячной, в Ростове это +1,5 градуса.
Температурный режим на февраль. Фото: Гидрометцентр России
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Деревья вырубают, а город все равно зеленый: Хватает ли деревьев в Ростове, объяснил донской эколог
Эколог рассказал, как можно озеленить Ростов и сделать это быстро и дешево (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Как изменится климат в Ростовской области через 30 лет
Ученые рассказали, как это повлияет на нашу жизнь (подробнее)