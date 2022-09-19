Деревья вырубают, а город все равно зеленый: Хватает ли деревьев в Ростове, объяснил донской эколог

Ростов занимает шестое место среди городов-миллионников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дончан удивили последние новости: Ростов попал в ТОП-10 самых зеленых городов России. По количеству зеленых зон нам уступает даже Краснодар. При этом ростовчане в соцсетях недоумевают: как можно сохранить статус, когда в городе идет масштабная застройка. О том, как обстоят дела с экологией в городе, и почему Ростов не самый зеленый город, журналисту «КП- Ростов-на-Дону» на правах анонимности откровенно рассказал донской эколог.

«МЫ КАК ВРАЧИ - ТОЛЬКО ЛЕЧИМ ПРИРОДУ»

Сергей по специальности почвовед, но после того как пришел в общественную организацию, начал изучать и другие сферы экологии. Он работает экоаудитором на предприятии, а в свободное время занимается вопросами городской экологии.

- Я не знаю почему, но в нашем обществе не относятся к экологам всерьез. Все думают, что мы занимаемся ненужными делами. Я часто слышу фразы: «Зачем вы возитесь с этими субботниками - все равно на следующий год все опять будет в мусоре». Нас считают безработными чудиками, которые вечно чем-то недовольны. Природа, озоновый слой - эти понятия совсем не интересуют население, - говорит Сергей.

Ростов попал в ТОП-10 зеленых городов России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На самом деле это очень странно, потому что сейчас все помешаны на здоровье, но в то же время про экологию забывают, хотя она напрямую влияет на человека. Можно сколько угодно питаться здоровой пищей, но если ты пьешь воду плохого качества и вдыхаешь воздух с примесями, ты все равно будешь болеть. Врачи лечат людей, а мы — природу, поэтому наша профессия тоже важна.

ДЕРЕВЬЯ ВЫРУБАЮТ, А ГОРОД ВСЕ РАВНО СЧИТАЕТСЯ ЗЕЛЕНЫМ

Недавно Роскосмос составил рейтинг самых зеленных городов России, и Ростов занял шестое место в десятке. Вроде как результат хороший для обывателя, но для экологов это - тревожная тенденция.

- Наверное даже самый невнимательный житель Ростова заметил, что за последние десять лет город заметно поредел от зелени. Многие места с бурьяном застроили и выпилили целые рощи. И даже после этого донская столица находится в десятке зеленых городов. Это говорит о том, что подобная тенденция с вырубкой проходит в каждом городе России, и озеленение везде становится меньше - вот и нет особой конкуренции, - продолжает эколог.

Эколог сравнивает озеленение на Дону и на Урале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Взять Екатеринбург - это северный город, но он зеленее Ростова, потому что там берегут каждое дерево. Например, был парк на площади Гагарина - шикарное место с массивной посадкой. Взяли и спилили все деревья, чтобы высадить новые. Годы идут, а деревья все еще не подросли. Нужно было сначала посадить маленькие деревья, а уже потом, когда они подрастут, спиливать только старые сухие растения.

ПОЧТИ КАЖДОЕ ДЕРЕВО В ГОРОДЕ МОЖНО ОТНЕСТИ К АВАРИЙНЫМ

- Еще я не совсем понимаю понятие «аварийное» дерево, - делится Сергей. - Недавно в Аксае на пустыре возле улицы Садовой спилили мощные тополя под предлогом, что они аварийные. Когда начали смотреть стволы, они были идеальные и еще 30 лет точно простояли. Тоже самое происходит в Ростове. Деревья редко нужно пилить под корень - можно оставить голый ствол, если крона мешает, и через пару лет там появятся черенки и листья.

- У нас в городе бывают сильные ветра, иногда ломаются ветви, что-то падает на землю, но это не повод убирать растения совсем. Почему-то если у дома сдувает крышу, никто не спешит сносить здание.

По мнению эколога, молодые деревья нужно сажать раньше, чем рубить старые. Фото: Иван МАКЕЕВ

ВСЕ ХОТЯТ «ЕЛКИ»

- Еще у нас появилась мода на хвою. В северном в парке высадили много елей, но какой с них смысл? Их хвалят за антацидные свойства, но они проявляются только во влажном хвойном лесу. Обычная хвоя, стоящая в пыли, ничего не обеззараживает. Деревья растут медленно, так еще и тень не дают. Сами организаторы высадки отметили, что высокие деревья они на своем веку, наверное, не застанут. Лучше всего сажать липу, клен, осину, каштан или лиственницу. Они растут быстро и дают тень, которой так не хватает в Ростове летом. Деревья не обязательно покупать. У нас вокруг города есть рощи и лесные массивы, где много маленьких деревьев, которые не могут вырасти из-за большой плотности - их можно было бы пересадить на новое место.

ГАЗОН ЗАСОХНЕТ, А ТРАВА ОСТАНЕТСЯ

- Деревья задерживают пыль, сохраняют влагу и почву, - говорит Сергей. - Многим кажется, зачем нужна почва в городе - это же не огород. На самом деле даже для газона нужна очень питательная среда. Землю на пустыре приходится постоянно подкармливать удобрениями, а это лишняя финансовая нагрузка для города. Под деревьями спокойно можно высадить люцерну, дерн или даже очиток ложный.

Эколог признается, что земляки к экологическим инициативам часто относятся с опаской. Фото: Иван ВИСЛОВ

- Озеленение города - это не обязательно дорого, просто нужно подойти с душой к процессу. Но у нас к инициативам относятся с опаской и предпочитают идти по протоптанной дорожке, которая не делает экологию города лучше. Все помнят, как лаванда высохла на Садовой - за ней было не реально уследить в таких условиях. Там можно было посадить шалфей или растение сальвия дубравная. Нужно экспериментировать и постепенно озеленять весь город.

ПОКУПАЙ УЧАСТОК И САЖАЙ СКОЛЬКО ТЕБЕ ВЛЕЗЕТ ДЕРЕВЬЕВ

- Однажды один из коммунальщиков дал мне очень интересный совет. Мы с ними долго выясняли, зачем они уничтожили корни деревьев, и в какой то момент он мне сказал: «Купи себе участок и занимайся там экологией сколько тебе влезет». Я так и сделал. Сейчас на земле у меня целый сад, и там я высаживаю разные растения и смотрю как они растут. Конечно, если у каждого ростовчанина была бы возможность купить загородный участок, так люди озеленили бы область своими силами. Обнадеживает, что все молодые деревья в городе когда-то вырастут и уже не мы, а наши дети будут радоваться зелени.

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