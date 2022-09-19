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Общество19 сентября 2022 7:00

Деревья вырубают, а город все равно зеленый: Хватает ли деревьев в Ростове, объяснил донской эколог

Эколог рассказал, как можно озеленить Ростов и сделать это быстро и дешево
Артур СЕЛИМОВ
Ростов занимает шестое место среди городов-миллионников.

Ростов занимает шестое место среди городов-миллионников.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дончан удивили последние новости: Ростов попал в ТОП-10 самых зеленых городов России. По количеству зеленых зон нам уступает даже Краснодар. При этом ростовчане в соцсетях недоумевают: как можно сохранить статус, когда в городе идет масштабная застройка. О том, как обстоят дела с экологией в городе, и почему Ростов не самый зеленый город, журналисту «КП- Ростов-на-Дону» на правах анонимности откровенно рассказал донской эколог.

«МЫ КАК ВРАЧИ - ТОЛЬКО ЛЕЧИМ ПРИРОДУ»

Сергей по специальности почвовед, но после того как пришел в общественную организацию, начал изучать и другие сферы экологии. Он работает экоаудитором на предприятии, а в свободное время занимается вопросами городской экологии.

- Я не знаю почему, но в нашем обществе не относятся к экологам всерьез. Все думают, что мы занимаемся ненужными делами. Я часто слышу фразы: «Зачем вы возитесь с этими субботниками - все равно на следующий год все опять будет в мусоре». Нас считают безработными чудиками, которые вечно чем-то недовольны. Природа, озоновый слой - эти понятия совсем не интересуют население, - говорит Сергей.

Ростов попал в ТОП-10 зеленых городов России.

Ростов попал в ТОП-10 зеленых городов России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На самом деле это очень странно, потому что сейчас все помешаны на здоровье, но в то же время про экологию забывают, хотя она напрямую влияет на человека. Можно сколько угодно питаться здоровой пищей, но если ты пьешь воду плохого качества и вдыхаешь воздух с примесями, ты все равно будешь болеть. Врачи лечат людей, а мы — природу, поэтому наша профессия тоже важна.

ДЕРЕВЬЯ ВЫРУБАЮТ, А ГОРОД ВСЕ РАВНО СЧИТАЕТСЯ ЗЕЛЕНЫМ

Недавно Роскосмос составил рейтинг самых зеленных городов России, и Ростов занял шестое место в десятке. Вроде как результат хороший для обывателя, но для экологов это - тревожная тенденция.

- Наверное даже самый невнимательный житель Ростова заметил, что за последние десять лет город заметно поредел от зелени. Многие места с бурьяном застроили и выпилили целые рощи. И даже после этого донская столица находится в десятке зеленых городов. Это говорит о том, что подобная тенденция с вырубкой проходит в каждом городе России, и озеленение везде становится меньше - вот и нет особой конкуренции, - продолжает эколог.

Эколог сравнивает озеленение на Дону и на Урале.

Эколог сравнивает озеленение на Дону и на Урале.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Взять Екатеринбург - это северный город, но он зеленее Ростова, потому что там берегут каждое дерево. Например, был парк на площади Гагарина - шикарное место с массивной посадкой. Взяли и спилили все деревья, чтобы высадить новые. Годы идут, а деревья все еще не подросли. Нужно было сначала посадить маленькие деревья, а уже потом, когда они подрастут, спиливать только старые сухие растения.

ПОЧТИ КАЖДОЕ ДЕРЕВО В ГОРОДЕ МОЖНО ОТНЕСТИ К АВАРИЙНЫМ

- Еще я не совсем понимаю понятие «аварийное» дерево, - делится Сергей. - Недавно в Аксае на пустыре возле улицы Садовой спилили мощные тополя под предлогом, что они аварийные. Когда начали смотреть стволы, они были идеальные и еще 30 лет точно простояли. Тоже самое происходит в Ростове. Деревья редко нужно пилить под корень - можно оставить голый ствол, если крона мешает, и через пару лет там появятся черенки и листья.

- У нас в городе бывают сильные ветра, иногда ломаются ветви, что-то падает на землю, но это не повод убирать растения совсем. Почему-то если у дома сдувает крышу, никто не спешит сносить здание.

По мнению эколога, молодые деревья нужно сажать раньше, чем рубить старые.

По мнению эколога, молодые деревья нужно сажать раньше, чем рубить старые.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ВСЕ ХОТЯТ «ЕЛКИ»

- Еще у нас появилась мода на хвою. В северном в парке высадили много елей, но какой с них смысл? Их хвалят за антацидные свойства, но они проявляются только во влажном хвойном лесу. Обычная хвоя, стоящая в пыли, ничего не обеззараживает. Деревья растут медленно, так еще и тень не дают. Сами организаторы высадки отметили, что высокие деревья они на своем веку, наверное, не застанут. Лучше всего сажать липу, клен, осину, каштан или лиственницу. Они растут быстро и дают тень, которой так не хватает в Ростове летом. Деревья не обязательно покупать. У нас вокруг города есть рощи и лесные массивы, где много маленьких деревьев, которые не могут вырасти из-за большой плотности - их можно было бы пересадить на новое место.

ГАЗОН ЗАСОХНЕТ, А ТРАВА ОСТАНЕТСЯ

- Деревья задерживают пыль, сохраняют влагу и почву, - говорит Сергей. - Многим кажется, зачем нужна почва в городе - это же не огород. На самом деле даже для газона нужна очень питательная среда. Землю на пустыре приходится постоянно подкармливать удобрениями, а это лишняя финансовая нагрузка для города. Под деревьями спокойно можно высадить люцерну, дерн или даже очиток ложный.

Эколог признается, что земляки к экологическим инициативам часто относятся с опаской.

Эколог признается, что земляки к экологическим инициативам часто относятся с опаской.

Фото: Иван ВИСЛОВ

- Озеленение города - это не обязательно дорого, просто нужно подойти с душой к процессу. Но у нас к инициативам относятся с опаской и предпочитают идти по протоптанной дорожке, которая не делает экологию города лучше. Все помнят, как лаванда высохла на Садовой - за ней было не реально уследить в таких условиях. Там можно было посадить шалфей или растение сальвия дубравная. Нужно экспериментировать и постепенно озеленять весь город.

ПОКУПАЙ УЧАСТОК И САЖАЙ СКОЛЬКО ТЕБЕ ВЛЕЗЕТ ДЕРЕВЬЕВ

- Однажды один из коммунальщиков дал мне очень интересный совет. Мы с ними долго выясняли, зачем они уничтожили корни деревьев, и в какой то момент он мне сказал: «Купи себе участок и занимайся там экологией сколько тебе влезет». Я так и сделал. Сейчас на земле у меня целый сад, и там я высаживаю разные растения и смотрю как они растут. Конечно, если у каждого ростовчанина была бы возможность купить загородный участок, так люди озеленили бы область своими силами. Обнадеживает, что все молодые деревья в городе когда-то вырастут и уже не мы, а наши дети будут радоваться зелени.

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