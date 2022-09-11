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Общество11 сентября 2022 17:14

Ростов попал в топ-10 самых зеленых городов России

В донской столице оказалось больше зеленых зон, чем в Краснодаре
Михаил СТРИЖЕВ
Исследователи изучили зеленые зоны городов.

Исследователи изучили зеленые зоны городов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростов вошел в топ самых зеленых городов России. Рейтинг по уровню озеленения составил «Роскосмос».

В список вошли города с населением свыше миллиона человек. Авторы рейтинга проанализировали уровень озеленения с помощью космической съемки. После это они визуализировали такие зоны и определили площадь городской застройки к площади парков и насаждений.

На первом месте по уровню озеленения оказалась Пермь, на втором — Екатеринбург. Третье место занимает Уфа. Что касается соседнего Краснодара, то он оказался только на 16-й позиции.

Ранее исследователи выяснили, что воздух в Ростове чище, чем в Краснодаре. Правда другой город, Каменск-Шахтинский оказался одним из тех мест, где был зафиксирован самый высокой уровень концентрации пыли.