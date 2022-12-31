Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 декабря 2022 11:57

Синоптики рассказали, какую ждать погоду в новогоднюю ночь в Ростове и области

Новогоднего чуда, скорее всего, не произойдет
Татьяна ТИХОНОВА
Дончан в новогоднюю ночь ожидает теплая погода.

Дончан в новогоднюю ночь ожидает теплая погода.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Ростовского гидрометцентра рассказали, какой погоды ждать дончанам в новогоднюю ночь в Ростове и области. По самым свежим прогнозам, ждать новогоднего чуда в виде хлопьев снега и легкого морозца жителям донского региона не стоит.

- В Ростове в ночь на первое января будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Туман. Ветер юго-западный 6 — 11 метров в секунду. Температура от 0 до +2, - рассказали ростовские синоптики. - По Ростовской области также ночью без существенных осадков. Местами туман, а на дорогах гололедица. Ветер 6 — 11 метров в секунду. Температура в зависимости от района от -2 до +3 градусов.

Подробный прогноз на все новогодние праздники от главного метеоролога региона Елены Назаровой можете прочесть здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды на зиму 2022 — 2023 в Ростовской области опубликовали в гидрометцентре

Декабрь будет холодным, а вот в январе и феврале температура окажется выше, чем обычно (подробнее)