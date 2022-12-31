Синоптики рассказали, какую ждать погоду в новогоднюю ночь в Ростове и области

Дончан в новогоднюю ночь ожидает теплая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Ростовского гидрометцентра рассказали, какой погоды ждать дончанам в новогоднюю ночь в Ростове и области. По самым свежим прогнозам, ждать новогоднего чуда в виде хлопьев снега и легкого морозца жителям донского региона не стоит.

- В Ростове в ночь на первое января будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Туман. Ветер юго-западный 6 — 11 метров в секунду. Температура от 0 до +2, - рассказали ростовские синоптики. - По Ростовской области также ночью без существенных осадков. Местами туман, а на дорогах гололедица. Ветер 6 — 11 метров в секунду. Температура в зависимости от района от -2 до +3 градусов.

Подробный прогноз на все новогодние праздники от главного метеоролога региона Елены Назаровой можете прочесть здесь.

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