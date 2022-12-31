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НовостиОбщество31 декабря 2022 7:08

ГИБДД Ростовской области предупреждает водителей о сильном тумане

Автолюбителям рекомендуют снизить скорость на дороге
Татьяна ТИХОНОВА
31 декабря на дорогах будет туманно.

31 декабря на дорогах будет туманно.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

О неблагоприятной дорожной ситуации водителей предупреждает Управление ГИБДД по Ростовской области.

- Обращаем внимание водителей на неблагоприятные погодные условия — туман, и призываем увеличить дистанцию, строго соблюдать скоростной режим, снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, - рекомендуют в ГИБДД.

Напомним, по прогнозам Ростовского гидрометцентра, в последний день 2022 года в Ростове-на-Дону и Ростовской области ожидается теплая погода — до +7 в Ростове и от +1 по северу до +9 градусов по югу региона. Погода ожидается пасмурная по всему донскому региону.

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