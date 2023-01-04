В Ростове в начале января на деревьях и кустах прорезались почки

Почки в начале января прорезались на кусте сирени. Фото: паблик в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"
В Ростове выдался необычайно теплый декабрь. Почти весь месяц столбик термометра показывает плюсовую температуру. В связи с этим, по словам горожан, даже прорезались почки.
Так, в донской столице на теплую зиму отреагировал куст сирени. Четвертого января он был буквально усыпан зелеными почками. Житель Ростова сфотографировал куст и выложил снимок в городской паблик.
- В Ростове так тепло, что сирень подумала, что наступила весна, - подписал снимок его автор.
Подписчики паблика написали в комментариях, что в других районах города также видели почки на деревьях.
Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в январе в регионе синоптики обещают трескучие морозы.
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