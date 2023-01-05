Власти рассказали, как в Ростове пройдет Рождество

Рождественские службы пройдут в 56 храмахдонской столицы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове-на-Дону, как и во всей стране, с шестого на седьмое января отмечают Рождество Христово.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, праздничные богослужения пройдут в 56 храмах города. А главная рождественская служба состоится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Начало богослужения - в 23.00.

В эту праздничную ночь по иному расписанию будет ходить городской транспорт. Так, автобусы будут курсировать до трех часов ночи.

- Порядок будут обеспечивать представители казачьей дружины и сотрудники полиции, - добавил сити-менеджер.

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