В Ростове в рождественскую ночь изменит работу общественный транспорт

В Ростове продилили работу общественного транспорта в рождественскую ночь Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону готовятся встретить Рождество Христово. В эту ночь в храмах города пройдут праздлничные службы, а чтобы все горожане потом смогли уехать домой, работа общественного траспорта будет продлена.

Отметим, что до восьмого января включительно выпуск подвижного состава на муниципальные маршруты города осуществляется по расписанию выходного дня. Исключением стал Новый год, когда автобусы курсировали до часу ночи.

А в Рождество городской транспорт будет работать до трех часов ночи, сообщил в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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