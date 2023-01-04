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НовостиОбщество4 января 2023 16:35

Больше трех миллиардов рублей направят на развитие дорожной отрасли в Ростове

В планах — реконструкция Вавилова, ремонт Ларина, Нагибина и других улиц
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове активно будут ремонтировать дороги

В Ростове активно будут ремонтировать дороги

Фото: Иван Макеев

В этом году из бюджета на дорожные работы в донской столице выделят три миллиарда один миллион рублей, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, продолжится реконструкция Вавилова со строительством транспортной развязки.

Кроме этого, уже сформирован список 18 дорожных объектов, которые также приведут в порядок.

- Из выделенных средств 550 млн. рублей пойдут на работы по ремонту ул. Ларина ,на участке от пр. М.Нагибина до пл. Народного Ополчения; ул. Погодина, от ул. Ленина до ул. Нариманова; ул.Немировича-Данченко, от ул. Ларина до пл. 2-й Пятилетки; пер. Ольховского, ул. Плиева; участков ул. Текучева, от пер. Приволжского до путепровода в створе ул. Текучева и от пр. Буденновского до пер. Приволжского, ряд других объектов, - сообщил Алексей Логвиненко.

Продолжат благоустраивать и грунтовые дороги

- Также в текущем году будет начато строительство подъездной дороги к садоводческому товариществу «Нефтяник». Контракт в прошлом году заключили, средства на строительство запланированы бюджетом 23-го года, - подытожил сити-менеджер.

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