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НовостиОбщество30 декабря 2022 8:47

Крым и Ростов-на-Дону свяжет скоростная дорога, которую пустят через материковую часть страны

Будущая трасса полукольцом охватит западную и северную части Азовского моря
Ангелина СКИБА
Речь идет об автостраде Джанкой - Ростов

Речь идет об автостраде Джанкой - Ростов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростов и Крым соединят новой скоростной дорогой. Информация об этом появилась в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

- Будет построена автострада Джанкой - Ростов, которая соединит трассу «Таврида» в Крыму с материковой Россией. Строительство тем более важно, что Азовское море теперь внутреннее для нашей страны. По этой автостраде уже идут проектно-изыскательские работы, - сообщил Владимир Сальдо.

Предполагается, что новое направление проложат от Джанкоя через Чонгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь и Бердянск до Ростова-на-Дону. Будущая скоростная дорога вместе с «Тавридой» полукольцом охватит западную и северную части Азовского моря.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поддержал идею о создании трассы Симферополь - Ростов-на-Дону, работы по ее возведению планируют начать уже в январе 2023 года.

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