Глава ДНР попросил Владимира Путина увеличить количество КПП на границе Ростовской области

Президент России Владимир Путин встретился с Денисом Пушилиным. Фото: сайт kremlin.ru

«Расширить» КПП на границе Ростовской области попросил президента Владимира Путина временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Вопрос обсудили 20 декабря в Кремле.

По словам представителя ДНР, сейчас «с учетом ремонта дорог» необходимо «стабилизировать ситуацию» с перемещением людей. Пока что попасть в донской регион можно через три контрольно-пропускных пункта.

- Сейчас из Ростовской области с учетом ремонта Крымского моста потоки пошли дополнительные, конечно же, все ремонтные работы - это в огромных количествах. Плюс еще непосредственно наши люди, которые хотят получить все госуслуги, которые пока еще в полной мере не получается получить, - пояснил Денис Пушилин.

Далее в ходе беседы выяснилось, что жители ДНР в основном едут в МФЦ Ростова-на-Дону.

- Нам необходимо ускорить процесс открытия МФЦ. То есть тогда людям не будет смысла уезжать в Ростов, чтобы зарегистрировать автомобиль, получить остальные услуги, потому что эта система очень развита в донской столице, но у нас пока это все в процессе, - рассказал Денис Пушилин.

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После этого в целом должна улучшиться работа автобусов на линиях (подробности)